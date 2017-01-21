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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что за последние годы в стране сокращается употребление алкоголя и сигарет. Соответствующее заявление прозвучало на дискуссионной площадке в рамках съезда "Единой России", передает ТАСС.

По словам главы Минздрава, потребление алкоголя для людей с 18 лет сократилось до 10 с небольшим литров в год на человека. При этом Скворцова считает, что нужно стремиться к сокращению потребления до 8 литров.

Кроме этого, она отметила, что в России меняется отношение к курению. В ходе опроса детей в возрасте от 13 до 15 лет стало известно, что число желающих начать курить уменьшилось вдвое, а курящих — в 2,5 раза. Также министр подчеркнула, что взрослые россияне стали курить на треть меньше.