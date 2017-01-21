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Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в субботу, 21 января, нанесли групповой авиаудар по объектам террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на военное ведомство страны.

Уточняется, что авиация взлетела с территории России. Военные добавили, что целями для поражения стали базовые лагеря бандформирования, склады вооружения и боеприпасов, а также скопления бронетехники и живой силы. Данные объективного контроля подтвердили успешное поражение всех объектов.

В Минобороны отметили, что бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим.

После того, как авиация выполнила все боевые задачи, все самолеты вернулись на аэродромы базирования.