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Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на съезде партии "Единая Россия" заявил, что реальные пенсии в ближайшие три года снизятся, передает ТАСС.

Глава Минтруда отметил, что индексацию удалось восстановить, однако прогноз гласит о снижении в перспективе реальных пенсий. В пресс-службе министерства эта объяснили тем, что "пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются". В Минтруде добавили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.

Топилин заявил, что с точки зрения пенсионного обеспечения государству необходимо идти вперед. Он назвал это очень длинной перспективой, а не задачей только текущего года. "Нужно чтобы мы почувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров", — сказал министр.

Глава министерства уточнил, что по прогнозу реальная пенсия будет сокращаться каждый год на 0,5% "за счет того, что мы индексируем пенсию только неработающим". Топилин уточнил, что в стране зарегистрировано 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

Глава ПФР Антон Дроздов в свою очередь подчеркнул, что соотношение размера средней пенсии к средней заработной плате в стране равно 35,2%. По рекомендации Международной организации труда, данное соотношение должно равняться 40%, заключает агентство.