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Новости

Пользователи соцсетей обсуждают лицо Мишель Обамы на инаугурации Трампа

, ИА "Амител"
Фотография была сделана до начала инаугурации Дональда Трампа

Фото: donpress.com

Интернет-пользователи придумывают шутки под фотографией Мишель Обамы. Снимок был сделан до начала инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Lenta.ru.

Как пишет издание, до начала церемонии Дональд Трамп со своей супругой встретились с Бараком Обамой и его женой. Бывшая первая леди вручила Мелании Трамп голубую коробку с подарком.

"Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарили мусор", — шутят в сети.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.01.2017 08:18
- гость -

Ехиная улыбка, как будто в коробке подлянка

0  0
22.01.2017 08:21
- гость -

У Трампа жена в два раза моложе. Нехорошо для избирателей для которых важны семейные ценности, а таких в США много. Это означает, что политика Обамы и Клинтон настолько достала, что большинству пофиг, что у Трампа жена в 2 раза младше

0  0
22.01.2017 08:38
- гость -

Ты про семейные ценности Клинтону расскажи когда он Левински дрючил, в место своей кашолки

0  0
22.01.2017 08:46
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 08:38 Ты про семейные ценности Клинтону расскажи когда он Левински дрючил, в место своей кашолки

Ну и дрючь кого хочешь, это не значит что надо бросать жену и жениться на дрючилке. Так у некоторых пара сотен жен наберется и несколько сотен детей, это что за семья? Если бы Клинтон бросил Хилари и женился на Монике, он быстрей бы вылетел с президентства, чем даже если наврал на Библии. Потому что они с Хилари и конгрессом были повязаны коррупцией, за это конгресс его простил

0  0
22.01.2017 09:15
- гость -

А почему про съезд правящей партии Единая Россия, который начался вчера, ничего не пишете?

0  0
22.01.2017 09:32
- гость -

Там там кроме дерьма для народа ничего не будет.

0  0
22.01.2017 09:39
- гость -

Стоит Мишель на крыльце с выраженьем на лице.Выражает то лицо чем садятся на крыльцо.

0  0
22.01.2017 09:42
- гость -

Улыбка у нее растерянная и жалкая, а не ехидная. Такая улыбка бывает у женщин, когда их увольняют с работы.

0  0
22.01.2017 09:44
- гость -

гость - 22 января 2017 г. 08:38 Ты про семейные ценности Клинтону расскажи когда он Левински дрючил, в место своей кашолки

Не дрючил он ее, только минет, так как импотент.

0  0
22.01.2017 09:48
- гость -

Улыбка у нее растерянная. Жалко ее. Ее в белый цвет покрасить, и будет обычная русская женщина +-50,которых в общественном транспорте полно, с такой улыбкой.

0  0
22.01.2017 09:53
- гость -

Если бы Клинтон бросил Хилари и женился на Монике, он быстрей бы вылетел с президентства, чем даже если наврал на Библии. ------------Румынская гимнастка чемпионка олимпиады-80 и одновременно предмет секс вожделения сына Чаушеску, после того как вырвалась из Румынии на Запад, была весьма популярна на штатовском ТВ, но после того как на одной из передач на вопрос ведущего: вы собрались замуж,а знаете ли вы , что у вашего избранника уже есть семья и пятеро детей, ответила, а какое мне дело до его детей, мгновенно стала на ТВ персоной "Нон Грата". Так что действительно семейные ценности в штатах отнюдь не пустой звук.

0  0
22.01.2017 10:11
Kertis

Всему когда-то приходит конец, а мириться с этим ей не хочется, но приходится. Теперь президент Трамп и вот документ

0  0
22.01.2017 10:29
- гость -

у Трампа жена в 2 раза младше

Зато на всех женился, и от детей не отказывался.

0  0
22.01.2017 10:58
- гость -

обезьянка не смогла сохранить лицо. впрочем как и её бибизян Снежок. все, лафа закончилась, идите в народное хозяйство. а Трамп молодец, покупайте американское, нанимайте американцев. все для своей страны, а не для всяких хохлов непонятных.

0  0
22.01.2017 11:29
- гость -

Билл Клинтон смотрит на Иванку Трамп

0  0
22.01.2017 11:32
- гость -

Казимир соболезнует Мишель Обаме.

0  0
22.01.2017 11:33
Очеретная

Ишь трамп кобелина какой, молоденьких ему подавай.

0  0
22.01.2017 11:33
- гость -

Трампы со своей горничной, её звать Мишель Обама также как жену бывшего президента. Ну совпало и чё?

0  0
22.01.2017 12:52
- гость -

У Трампа жена в два раза моложе. Нехорошо для избирателей для которых важны семейные ценности, а таких в США много. Это означает, что политика Обамы и Клинтон настолько достала, что большинству пофиг, что у Трампа жена в 2 раза младше Источник: © ИА "Амител" ----- про нашего тока ни чего не пиши...

0  0
22.01.2017 12:58
- гость -

Как говаривал своей жене президент Томас Джефферсон, один из авторов Декларации независимости, философ и вообще честный человек, "оно само как-то", имея в виду рождение восьми светлокожих мулатов у работавшей в их доме негритянки-служанки.

0  0
22.01.2017 12:59
- гость -

У Трампа третья жена. Не девка случайная, а жена. Ей 40 лет, ему 70. Разница большая, но выглядят не так вульгарно как Пугачёвы или Табаковы.

Трамп молодец, знает что ему нужно и добивается своей цели. Если у него и в президенстве хотябы половина намеченного получится, он будет великим президентом для своей страны. Обама последний презик гегемонии америки. Об этом даже Ванга говорила.

0  0
22.01.2017 15:39
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 12:59 У Трампа третья жена. Не девка случайная, а жена. Ей 40 лет, ему 70.

Я прекрасно понимаю почему Трамп лучше, чем Хилари, но мне не очень понравилось, что есть еще где то 2 бывших жены Трампа, одной, очевидно 55, другой 65 и дети от обеих. Можно заподозрить, что и эта лет через 5 может смениться на 35-и летнюю.

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22.01.2017 16:07
ПлохойХорошийЗлой

гость - 22 января 2017 г. 08:21, семейные ценности для зажратых. Демократы прошляпили сыграть на среднем классе и ненависти к цветным. Ну и семейные ценности семейки клинтон - тот еще активчик)))

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22.01.2017 16:17
как-то

Мелани не 40, а 48.

0  0
22.01.2017 16:34
- гость -

как-то 22 января 2017 г. 16:17 Мелани не 40, а 48.

Че реально? Прекрасно выглядит

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