Фото: donpress.com
Интернет-пользователи придумывают шутки под фотографией Мишель Обамы. Снимок был сделан до начала инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Lenta.ru.
*record scratch*— E. Diddy (@withlove_eb) 20 января 2017 г.
*freeze frame*
Yup that's me, Michelle Obama, and you're probably wondering how I got here... pic.twitter.com/518sjPCcyQ
Как пишет издание, до начала церемонии Дональд Трамп со своей супругой встретились с Бараком Обамой и его женой. Бывшая первая леди вручила Мелании Трамп голубую коробку с подарком.
"Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарили мусор", — шутят в сети.
Комментарии
Ехиная улыбка, как будто в коробке подлянка
У Трампа жена в два раза моложе. Нехорошо для избирателей для которых важны семейные ценности, а таких в США много. Это означает, что политика Обамы и Клинтон настолько достала, что большинству пофиг, что у Трампа жена в 2 раза младше
Ты про семейные ценности Клинтону расскажи когда он Левински дрючил, в место своей кашолки
- гость - 22 января 2017 г. 08:38 Ты про семейные ценности Клинтону расскажи когда он Левински дрючил, в место своей кашолки
Ну и дрючь кого хочешь, это не значит что надо бросать жену и жениться на дрючилке. Так у некоторых пара сотен жен наберется и несколько сотен детей, это что за семья? Если бы Клинтон бросил Хилари и женился на Монике, он быстрей бы вылетел с президентства, чем даже если наврал на Библии. Потому что они с Хилари и конгрессом были повязаны коррупцией, за это конгресс его простил
А почему про съезд правящей партии Единая Россия, который начался вчера, ничего не пишете?
Там там кроме дерьма для народа ничего не будет.
Стоит Мишель на крыльце с выраженьем на лице.Выражает то лицо чем садятся на крыльцо.
Улыбка у нее растерянная и жалкая, а не ехидная. Такая улыбка бывает у женщин, когда их увольняют с работы.
гость - 22 января 2017 г. 08:38 Ты про семейные ценности Клинтону расскажи когда он Левински дрючил, в место своей кашолки
Не дрючил он ее, только минет, так как импотент.
Улыбка у нее растерянная. Жалко ее. Ее в белый цвет покрасить, и будет обычная русская женщина +-50,которых в общественном транспорте полно, с такой улыбкой.
Если бы Клинтон бросил Хилари и женился на Монике, он быстрей бы вылетел с президентства, чем даже если наврал на Библии. ------------Румынская гимнастка чемпионка олимпиады-80 и одновременно предмет секс вожделения сына Чаушеску, после того как вырвалась из Румынии на Запад, была весьма популярна на штатовском ТВ, но после того как на одной из передач на вопрос ведущего: вы собрались замуж,а знаете ли вы , что у вашего избранника уже есть семья и пятеро детей, ответила, а какое мне дело до его детей, мгновенно стала на ТВ персоной "Нон Грата". Так что действительно семейные ценности в штатах отнюдь не пустой звук.
Всему когда-то приходит конец, а мириться с этим ей не хочется, но приходится. Теперь президент Трамп и вот документ
у Трампа жена в 2 раза младше
Зато на всех женился, и от детей не отказывался.
обезьянка не смогла сохранить лицо. впрочем как и её бибизян Снежок. все, лафа закончилась, идите в народное хозяйство. а Трамп молодец, покупайте американское, нанимайте американцев. все для своей страны, а не для всяких хохлов непонятных.
Билл Клинтон смотрит на Иванку Трамп
Казимир соболезнует Мишель Обаме.
Ишь трамп кобелина какой, молоденьких ему подавай.
Трампы со своей горничной, её звать Мишель Обама также как жену бывшего президента. Ну совпало и чё?
У Трампа жена в два раза моложе. Нехорошо для избирателей для которых важны семейные ценности, а таких в США много. Это означает, что политика Обамы и Клинтон настолько достала, что большинству пофиг, что у Трампа жена в 2 раза младше Источник: © ИА "Амител" ----- про нашего тока ни чего не пиши...
Как говаривал своей жене президент Томас Джефферсон, один из авторов Декларации независимости, философ и вообще честный человек, "оно само как-то", имея в виду рождение восьми светлокожих мулатов у работавшей в их доме негритянки-служанки.
У Трампа третья жена. Не девка случайная, а жена. Ей 40 лет, ему 70. Разница большая, но выглядят не так вульгарно как Пугачёвы или Табаковы.
Трамп молодец, знает что ему нужно и добивается своей цели. Если у него и в президенстве хотябы половина намеченного получится, он будет великим президентом для своей страны. Обама последний презик гегемонии америки. Об этом даже Ванга говорила.
- гость - 22 января 2017 г. 12:59 У Трампа третья жена. Не девка случайная, а жена. Ей 40 лет, ему 70.
Я прекрасно понимаю почему Трамп лучше, чем Хилари, но мне не очень понравилось, что есть еще где то 2 бывших жены Трампа, одной, очевидно 55, другой 65 и дети от обеих. Можно заподозрить, что и эта лет через 5 может смениться на 35-и летнюю.
гость - 22 января 2017 г. 08:21, семейные ценности для зажратых. Демократы прошляпили сыграть на среднем классе и ненависти к цветным. Ну и семейные ценности семейки клинтон - тот еще активчик)))
Мелани не 40, а 48.
как-то 22 января 2017 г. 16:17 Мелани не 40, а 48.
Че реально? Прекрасно выглядит