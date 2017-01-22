Фото: donpress.com

Интернет-пользователи придумывают шутки под фотографией Мишель Обамы. Снимок был сделан до начала инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Lenta.ru.

*record scratch*

*freeze frame*



Yup that's me, Michelle Obama, and you're probably wondering how I got here... pic.twitter.com/518sjPCcyQ — E. Diddy (@withlove_eb) 20 января 2017 г.

Как пишет издание, до начала церемонии Дональд Трамп со своей супругой встретились с Бараком Обамой и его женой. Бывшая первая леди вручила Мелании Трамп голубую коробку с подарком.

"Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарили мусор", — шутят в сети.