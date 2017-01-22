Фото: vk.com/barneos22
Столкновение иномарки и трамвая произошло в Барнауле на улице Малахова в полночь в воскресенье, 22 января, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Произошло серьезное ДТП с участием трамвая на Малахова-Гридасова. Со слов подписчиков, есть пострадавший с серьезными травмами",- пишут в паблике.
Судя по фотографиям, на место ЧП выезжали скорая помощь и пожарные расчеты. Иной информации о происшествии нет.
Комментарии
иномарка врезалась в инотрамвай
В полночь - это вообще наверное последний травмай был и его поймали
Сломал трамвай.
чем шары залепили?
08:48, не трамвай так столб бы испортили.
Надеюсь водятел себе шею свернул.
Ну вообще-то трамваи в том месте тоже очень смело на право поворачивают, не сильно скорость сбавляют. А перед переездом очень скользко.
Трамвай - это мощная рама и тяжелые колеса на прочных рельсах, к тому же не личная собственность, плюс всегда преимущество по ПДД. Я бы тоже не сбавлял скорость на трамвае, и подрезальщиков бы давил, если бы на БТР ездил, а так, не будешь же свою машину бить из-за наглых тварей.
надо было трамвай в гараж ставить, и не было бы этого ДТП
Ну вообще-то на не регулируемых перекрестках трамвай имеет безусловное преимущество, а стало быть и право ОЧЕНЬ смело поворачивать. НЕДОводителям жоповозок нужно хотя бы иногда правила ПДД читать.
"надо было трамвай в гараж ставить, и не было бы этого ДТП"------------Ну тогда бы это чмо повстречалось с кем либо другим, возможно с тобой. Как тебе такой вариант?
Может, и в самом деле плохие дороги и пробки снижают аварийность? Ночные летчики, блин...
Судя по повреждением трамвая, низенько летел водитель авто!!!
В наших реалиях только дикие по размерам штрафы и жесточайшая практика их применения, как в отношении водителей так и пешеходов, снизят аварийность, а стало быть и смертность на Российских дорогах. По другому наше автобыдло в стойло ПДД увы не загнать. Это по аналогии с Сингапуром,одним из самых чистых городов мира, штраф за брошенный мимо урны окурок пара среднемесячных зарплат тамошнего рабочего.
- гость - 22 января 2017 г. 10:19 --- о, это голубая мечта всяких Ксений Собчак. огромные штрафы, россиянам авто недоступно. а неприкасаемые как не платили, так и не будут платить
- гость - 22 января 2017 г. 10:19
К сожалению а нас далеко не сингапур и очень много неприкасаемых которые и творят почти 99% таких вот аварий.
Это ж в каком надо быть состоянии, чтобы с транваем спорить?
Да ладно Вам, все у нас хороши,менталитет однако.Кстати предупреждая вопли о клондайке полисменов ДПС отвечаю, а мне монопениссульно куда килорубли из кармана водятла перекочуют. лишь бы НЕОТВРАТИМОСТЬ!
9:59 На нерегулируемых перекрестках трамвай имеет преимущество если движется по главной. В конкретном случае так и было
монопениссульно (с) - что это? нет такого слова. Претендуя на куртуазность, нелишне заглянуть в словарь. А то выглядите смешно, безграмотно употребляя множество "умных",псевдонаучных и вульгарных слов одновременно.
Ну что поделаешь если у нашего народа ХОЛУЙСКИЙ менталитет. Правоохранители берущие под козырек неприкасаемым не из народной ли среды? Наш человек страдающий от произвола чиновничества и однажды сам становящийся чиновником мгновенно превращается в еще большую мразью,что не так? Хотя справедливости ради должен заметить, что не все наши чиновник "враги народа" много и среди них честных и порядочных людей, наверняка и Вы с ними встречались.
монопениссульно (с) - что это? нет такого слова.++++++++++++++А Вы предпочитаете отечественный аналог изречения! Ну так вперед на улицу, там сплошь грамотеи регулярно заглядывающие в словарь.
"Гонсчики" конечно задолбали, но и среди вагоновожатых хамства хватает. Поворотник то трамвай включил7
трамвайка в депо повернул шустро, а гонщик не увидел? логично
- гость - 22 января 2017 г. 11:11
Вы, к сожалению, ничем от них не отличаетесь.
монопениссульно. Так понятно же, что ему по три буквы. только читать долго. А так-то у нас нет слов "красавчег",( терпеть не могу, когда так пишут или говорят), "Гонсчики", чувак и т.д.
22.01.2017 09:59 - гость - Ну вообще-то на не регулируемых перекрестках трамвай имеет безусловное преимущество, а стало быть и право ОЧЕНЬ смело поворачивать. НЕДОводителям жоповозок нужно хотя бы иногда правила ПДД читать.
А ты их сам-то читал? Трамвай не всегда прав, особенно при повороте в депо: 18.1. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо.
11:47 он в депо ехал наверно, там до него ещё далеко, поэтому машина виновата будет наверно..либо летел низко, либо трамвай не включил поворотник, он там мог и прямо поехать, поэтому хз кто виновен тут..
Вапще заметил как снег идет или дождь, на людей это не очень хорошо действует, вчера вроде движение не плотное было, а ситуаций дурацких много, то пешеход бежит и по телефону разговаривает, даже по сторогам не смотрит, прям как по полю футбольному)) чуть не раскатали его..то у кого то нервишки сдали, вылезли и давай драться)) ну и так ещё, по мелочи случаи всякие..
Поворот трамвай включать должен был, особенно если это был попутный разъезд. Не уверен, что на трамвае легко повернуть "резко" через стрелки, можно по разным путям в результате пойти. Удар пришелся в заднюю часть совсем не короткого вагона. Т.е. трамвай проехал стрелку и почти пересек проезжую часть Малахова. Если водитель не среагировал на движущийся поперек дороги светлый предмет, чужой поворотник ему совсем бы никуда не уперся. Отвлекся от дороги, либо превысил скорость, а может и то и другое одновременно
либо трамвай не включил поворотник, он там мог и прямо поехать, поэтому кто виновен тут..
Включенный или выключенный поворотник ни кому не дает преимущество.. Если должен пропустить ,значит пропусти.
Включенный поворотник предупреждает о маневре, если на трамван он включен был, то машина должна была пропустить трамвай, если не включен, то значит машина валит дальше, на скорости 60-79 кмч, в зависимости от погрешности спедометра)
ГИБДД совершенно не контролирует на дорогах. Хорошо, что был трамвай,а не автобус с детьми!
ужэ Э, при скорости 60-79 км в час и месте, куда вьехали трамваю, поворотник включали метров за 500 от авто)))
И з.ы. 61 км/час в городе - уже преступление как бы
Да норм там трамваи заворачивают, не дрифтуют, но и не с пешей скоростью.. На 20 кмч не преступление, а погрешность спидометра
УЖЭ, это у тебя не спидометр а деоевянные счеты с такой погрешностью)))
А если серьезно, то эти 20км как раз преступные, но временно не наказуемые. А вот при дтп идут отягчающим. Учи матчасть
Да прям..я не в курсе, но думаю что расчет скорости при дтп по длинне тормозного пути проводят по таблицам 70-80 годов, когда про абс и не слышали, да и вапще сейчас гибдд выезжают на дтп, если есть пострадавшие только..нука определи тормозной путь в конкретно этой ситуации, там снегом уже припорошило и машинами другими раскатали все следы)) учитывать будут только, кто имел приемущество по пдд, ну и если есть записи с регистраторов, то посмотрят, всё остальное, это танцы с бубном, тягомонина с экспертизами и разбор в суде, который в большинстве случаев виновника дтп только еще раз подтвердит
На 20 кмч не преступление, а погрешность спидометра --- за это не штрафуют, но больше 60км/ч ездить нельзя, это нарушение, в случае ДТП это учтут