Фото: vk.com/barneos22

Столкновение иномарки и трамвая произошло в Барнауле на улице Малахова в полночь в воскресенье, 22 января, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

"Произошло серьезное ДТП с участием трамвая на Малахова-Гридасова. Со слов подписчиков, есть пострадавший с серьезными травмами",- пишут в паблике.

Судя по фотографиям, на место ЧП выезжали скорая помощь и пожарные расчеты. Иной информации о происшествии нет.