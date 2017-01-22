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Очевидцы: иномарка влетела в трамвай в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
ДТП произошло в полночь 22 января

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение иномарки и трамвая произошло в Барнауле на улице Малахова в полночь в воскресенье, 22 января, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

"Произошло серьезное ДТП с участием трамвая на Малахова-Гридасова. Со слов подписчиков, есть пострадавший с серьезными травмами",- пишут в паблике.

Судя по фотографиям, на место ЧП выезжали скорая помощь и пожарные расчеты. Иной информации о происшествии нет. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.01.2017 08:39
- гость -

иномарка врезалась в инотрамвай

0  0
22.01.2017 08:48
- гость -

В полночь - это вообще наверное последний травмай был и его поймали

0  0
22.01.2017 09:06
- гость -

Сломал трамвай.

0  0
22.01.2017 09:13
- гость -

чем шары залепили?

0  0
22.01.2017 09:18
- гость -

08:48, не трамвай так столб бы испортили.

0  0
22.01.2017 09:18
- гость -

Надеюсь водятел себе шею свернул.

0  0
22.01.2017 09:44
- гость -

Ну вообще-то трамваи в том месте тоже очень смело на право поворачивают, не сильно скорость сбавляют. А перед переездом очень скользко.

0  0
22.01.2017 09:55
- гость -

Трамвай - это мощная рама и тяжелые колеса на прочных рельсах, к тому же не личная собственность, плюс всегда преимущество по ПДД. Я бы тоже не сбавлял скорость на трамвае, и подрезальщиков бы давил, если бы на БТР ездил, а так, не будешь же свою машину бить из-за наглых тварей.

0  0
22.01.2017 09:57
- гость -

надо было трамвай в гараж ставить, и не было бы этого ДТП

0  0
22.01.2017 09:59
- гость -

Ну вообще-то на не регулируемых перекрестках трамвай имеет безусловное преимущество, а стало быть и право ОЧЕНЬ смело поворачивать. НЕДОводителям жоповозок нужно хотя бы иногда правила ПДД читать.

0  0
22.01.2017 10:01
- гость -

"надо было трамвай в гараж ставить, и не было бы этого ДТП"------------Ну тогда бы это чмо повстречалось с кем либо другим, возможно с тобой. Как тебе такой вариант?

0  0
22.01.2017 10:08
- гость -

Может, и в самом деле плохие дороги и пробки снижают аварийность? Ночные летчики, блин...

0  0
22.01.2017 10:11
Шатал Труба

Судя по повреждением трамвая, низенько летел водитель авто!!!

0  0
22.01.2017 10:19
- гость -

В наших реалиях только дикие по размерам штрафы и жесточайшая практика их применения, как в отношении водителей так и пешеходов, снизят аварийность, а стало быть и смертность на Российских дорогах. По другому наше автобыдло в стойло ПДД увы не загнать. Это по аналогии с Сингапуром,одним из самых чистых городов мира, штраф за брошенный мимо урны окурок пара среднемесячных зарплат тамошнего рабочего.

0  0
22.01.2017 10:23
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 10:19 --- о, это голубая мечта всяких Ксений Собчак. огромные штрафы, россиянам авто недоступно. а неприкасаемые как не платили, так и не будут платить

0  0
22.01.2017 10:24
месный

- гость - 22 января 2017 г. 10:19

К сожалению а нас далеко не сингапур и очень много неприкасаемых которые и творят почти 99% таких вот аварий.

0  0
22.01.2017 10:32
гость

Это ж в каком надо быть состоянии, чтобы с транваем спорить?

0  0
22.01.2017 10:34
- гость -

Да ладно Вам, все у нас хороши,менталитет однако.Кстати предупреждая вопли о клондайке полисменов ДПС отвечаю, а мне монопениссульно куда килорубли из кармана водятла перекочуют. лишь бы НЕОТВРАТИМОСТЬ!

0  0
22.01.2017 11:05
- гость -

9:59 На нерегулируемых перекрестках трамвай имеет преимущество если движется по главной. В конкретном случае так и было

0  0
22.01.2017 11:05
- гость -

монопениссульно (с) - что это? нет такого слова. Претендуя на куртуазность, нелишне заглянуть в словарь. А то выглядите смешно, безграмотно употребляя множество "умных",псевдонаучных и вульгарных слов одновременно.

0  0
22.01.2017 11:07
для 10:23

Ну что поделаешь если у нашего народа ХОЛУЙСКИЙ менталитет. Правоохранители берущие под козырек неприкасаемым не из народной ли среды? Наш человек страдающий от произвола чиновничества и однажды сам становящийся чиновником мгновенно превращается в еще большую мразью,что не так? Хотя справедливости ради должен заметить, что не все наши чиновник "враги народа" много и среди них честных и порядочных людей, наверняка и Вы с ними встречались.

0  0
22.01.2017 11:11
- гость -

монопениссульно (с) - что это? нет такого слова.++++++++++++++А Вы предпочитаете отечественный аналог изречения! Ну так вперед на улицу, там сплошь грамотеи регулярно заглядывающие в словарь.

0  0
22.01.2017 11:27
механик

"Гонсчики" конечно задолбали, но и среди вагоновожатых хамства хватает. Поворотник то трамвай включил7

0  0
22.01.2017 11:28
- гость -

трамвайка в депо повернул шустро, а гонщик не увидел? логично

0  0
22.01.2017 11:29
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 11:11

Вы, к сожалению, ничем от них не отличаетесь.

0  0
22.01.2017 11:36
- гость -

монопениссульно. Так понятно же, что ему по три буквы. только читать долго. А так-то у нас нет слов "красавчег",( терпеть не могу, когда так пишут или говорят), "Гонсчики", чувак и т.д.

0  0
22.01.2017 11:47
- гость -

22.01.2017 09:59 - гость - Ну вообще-то на не регулируемых перекрестках трамвай имеет безусловное преимущество, а стало быть и право ОЧЕНЬ смело поворачивать. НЕДОводителям жоповозок нужно хотя бы иногда правила ПДД читать.

А ты их сам-то читал? Трамвай не всегда прав, особенно при повороте в депо: 18.1. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо.

0  0
22.01.2017 11:52
ужэ Э

11:47 он в депо ехал наверно, там до него ещё далеко, поэтому машина виновата будет наверно..либо летел низко, либо трамвай не включил поворотник, он там мог и прямо поехать, поэтому хз кто виновен тут..

0  0
22.01.2017 12:01
ужэ Э

Вапще заметил как снег идет или дождь, на людей это не очень хорошо действует, вчера вроде движение не плотное было, а ситуаций дурацких много, то пешеход бежит и по телефону разговаривает, даже по сторогам не смотрит, прям как по полю футбольному)) чуть не раскатали его..то у кого то нервишки сдали, вылезли и давай драться)) ну и так ещё, по мелочи случаи всякие..

0  0
22.01.2017 12:40
- гость -

Поворот трамвай включать должен был, особенно если это был попутный разъезд. Не уверен, что на трамвае легко повернуть "резко" через стрелки, можно по разным путям в результате пойти. Удар пришелся в заднюю часть совсем не короткого вагона. Т.е. трамвай проехал стрелку и почти пересек проезжую часть Малахова. Если водитель не среагировал на движущийся поперек дороги светлый предмет, чужой поворотник ему совсем бы никуда не уперся. Отвлекся от дороги, либо превысил скорость, а может и то и другое одновременно

0  0
22.01.2017 13:51
igor_mailru

либо трамвай не включил поворотник, он там мог и прямо поехать, поэтому кто виновен тут..

Включенный или выключенный поворотник ни кому не дает преимущество.. Если должен пропустить ,значит пропусти.

0  0
22.01.2017 13:56
ужэ Э

Включенный поворотник предупреждает о маневре, если на трамван он включен был, то машина должна была пропустить трамвай, если не включен, то значит машина валит дальше, на скорости 60-79 кмч, в зависимости от погрешности спедометра)

0  0
22.01.2017 15:28
сергей

ГИБДД совершенно не контролирует на дорогах. Хорошо, что был трамвай,а не автобус с детьми!

0  0
22.01.2017 16:12
ПлохойХорошийЗлой

ужэ Э, при скорости 60-79 км в час и месте, куда вьехали трамваю, поворотник включали метров за 500 от авто)))

И з.ы. 61 км/час в городе - уже преступление как бы

0  0
22.01.2017 16:36
ужэ Э

Да норм там трамваи заворачивают, не дрифтуют, но и не с пешей скоростью.. На 20 кмч не преступление, а погрешность спидометра

0  0
22.01.2017 17:49
ПлохойХорошийЗлой

УЖЭ, это у тебя не спидометр а деоевянные счеты с такой погрешностью)))

А если серьезно, то эти 20км как раз преступные, но временно не наказуемые. А вот при дтп идут отягчающим. Учи матчасть

0  0
22.01.2017 18:15
ужэ Э

Да прям..я не в курсе, но думаю что расчет скорости при дтп по длинне тормозного пути проводят по таблицам 70-80 годов, когда про абс и не слышали, да и вапще сейчас гибдд выезжают на дтп, если есть пострадавшие только..нука определи тормозной путь в конкретно этой ситуации, там снегом уже припорошило и машинами другими раскатали все следы)) учитывать будут только, кто имел приемущество по пдд, ну и если есть записи с регистраторов, то посмотрят, всё остальное, это танцы с бубном, тягомонина с экспертизами и разбор в суде, который в большинстве случаев виновника дтп только еще раз подтвердит

0  0
22.01.2017 20:45
bds22

На 20 кмч не преступление, а погрешность спидометра --- за это не штрафуют, но больше 60км/ч ездить нельзя, это нарушение, в случае ДТП это учтут

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