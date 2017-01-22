Фото: vk.com/barneos22
Столкновение иномарки и трамвая произошло в Барнауле на улице Малахова в полночь в воскресенье, 22 января, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Произошло серьезное ДТП с участием трамвая на Малахова-Гридасова. Со слов подписчиков, есть пострадавший с серьезными травмами",- пишут в паблике.
Судя по фотографиям, на место ЧП выезжали скорая помощь и пожарные расчеты. Иной информации о происшествии нет.
Комментарии
иномарка врезалась в инотрамвай
В полночь - это вообще наверное последний травмай был и его поймали
Сломал трамвай.
чем шары залепили?
08:48, не трамвай так столб бы испортили.
Надеюсь водятел себе шею свернул.
Ну вообще-то трамваи в том месте тоже очень смело на право поворачивают, не сильно скорость сбавляют. А перед переездом очень скользко.
Трамвай - это мощная рама и тяжелые колеса на прочных рельсах, к тому же не личная собственность, плюс всегда преимущество по ПДД. Я бы тоже не сбавлял скорость на трамвае, и подрезальщиков бы давил, если бы на БТР ездил, а так, не будешь же свою машину бить из-за наглых тварей.
надо было трамвай в гараж ставить, и не было бы этого ДТП
Ну вообще-то на не регулируемых перекрестках трамвай имеет безусловное преимущество, а стало быть и право ОЧЕНЬ смело поворачивать. НЕДОводителям жоповозок нужно хотя бы иногда правила ПДД читать.
"надо было трамвай в гараж ставить, и не было бы этого ДТП"------------Ну тогда бы это чмо повстречалось с кем либо другим, возможно с тобой. Как тебе такой вариант?
Может, и в самом деле плохие дороги и пробки снижают аварийность? Ночные летчики, блин...
Судя по повреждением трамвая, низенько летел водитель авто!!!
В наших реалиях только дикие по размерам штрафы и жесточайшая практика их применения, как в отношении водителей так и пешеходов, снизят аварийность, а стало быть и смертность на Российских дорогах. По другому наше автобыдло в стойло ПДД увы не загнать. Это по аналогии с Сингапуром,одним из самых чистых городов мира, штраф за брошенный мимо урны окурок пара среднемесячных зарплат тамошнего рабочего.
- гость - 22 января 2017 г. 10:19 --- о, это голубая мечта всяких Ксений Собчак. огромные штрафы, россиянам авто недоступно. а неприкасаемые как не платили, так и не будут платить
- гость - 22 января 2017 г. 10:19
К сожалению а нас далеко не сингапур и очень много неприкасаемых которые и творят почти 99% таких вот аварий.
Это ж в каком надо быть состоянии, чтобы с транваем спорить?
Да ладно Вам, все у нас хороши,менталитет однако.Кстати предупреждая вопли о клондайке полисменов ДПС отвечаю, а мне монопениссульно куда килорубли из кармана водятла перекочуют. лишь бы НЕОТВРАТИМОСТЬ!