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Законопроект "О государственном языке" внесен в парламент Украины. Теперь депутаты рассмотрят тотальный перевод жизни в стране на государственный язык, пишет РИА "Новости".
Согласно новому законопроекту, украинский язык нужно будет использовать во всех сферах жизни в стране. Речь идет об органах государственной власти, СМИ, учебных заведениях, сфере обслуживания и так далее.
Документ создали 33 украинских депутата.
Комментарии
все равно будут говорить на русском и гордиться тем, что у них настоящая свобода
В Киеве 87% говорят на русском.
пусть лучше будут знать один язык (украинский), зато будут писать на нем без ошибок. а то как посмотришь, как украинцы на русском пишут..
Ну и что, это нормально. У нас же нету украинского, хотя украинцев много. Украинский - лёгкий язык, кто захочит -выучит
России надо плату за использование русского языка ввести. Сказал хохол слово на русском, 100 гривен отдай в казну России. Эх заживём!!
Озаботились блин Украиной когда в сердце России похлеще В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский http://www.agryz-rt.ru/the-news/item/15109-v-tatarstane-predlozhili-sdelat-edinstvennyim-gosudarstvennyim-yazyikom-tatarskiy.html
Украинский язык лично мне очень нравится,и полагаю что я далеко не одинок, но только в быту или на эстраде. Но техническую документацию на украинском представить не могу, только какую нибудь инструкцию к бытовому прибору вслух почитаешь семейство со смеху умирает, Петросян "Козью ножку" даже не курит, а нервно жует в стороне!
Казимир в знак солидарности должен писать комменты на мове
- гость - 22 января 2017 г. 10:25 Озаботились блин Украиной когда в сердце России похлеще В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский
Соглашусь, что для нас национализм еще опасней, чем для Украины, слишком многонациональное государство, может распасться на кусочки - голубая мечта Запада. Наци любой национальности надо ставить к стенке
Ссорятся в Верховной Раде на русском, а законы придумывают про украинский. Клоуны.
Искусственное государство, склеенное из Востока и Запада, ни раз воевавших друг с другом, с попеременным успехом. Сейчас Запад опять побеждает, но ни факт, что ситуация не изменится
Потому-то "кровавый" Сталин этот самый национализм выжигал каленым железом. Представьте где бы находилась в его время татарская верхушка, прими они тогда такой закон. Ах да репрессии, невинно пострадавшие и далее по списку! Казя с Декманом бьются лбами о ближайшую стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anarchy 22 января 2017 г. 10:23 Ну и что, это нормально. У нас же нету украинского, хотя украинцев много. --- был и у нас такой государственный язык, пока СССР не развалился. в Украинской Советской Социалистической Республике. я его в школе учил) и меня никто не спрашивал, что он мне не нужен. потом пару лет приходилось мучиться, думать, как пишетЬся слово "алея" или "аллея" и т.д.
ты фашик или дедов твоих в норлаге не доморозили ?
гость от 10:40 говорит, что нельзя притеснять по нацпризнаку, а 10:47 называет его фашистом...
гость от 10:40 говорит, что нельзя притеснять по нацпризнаку, а 10:47 называет его фашистом------------- Прав был старик Фрейд насчет подсознания.
это очередной шаг в обособлении страны от исторического родства. они считают, что декларативно смогут оторвать людей от русского языка. на самом деле, подавляющее большинство людей в городах говорит на русском. и только глухая деревня, гуцульская и львовская местности, да осознанные националисты говорят на мове.
зрада, пэрэмога, ганьба... птичий язык...
10:40 22 января 2017 г. 10:47
Казимир, сегодня партизанишь под гостем?
В Казахстане какой язык гос ....ный? Бумаги пишут....На каком?
Казя со вчерашнего дня,Трампом уволен!
Казины вожди теперь мечутся и не знают как встать на довольствие к Трампу. А Казя-дуралей тут всю дорогу гадил на Трампа. А теперь глазами хлопает.
- гость - 22 января 2017 г. 10:24 России надо плату за использование русского языка ввести. Сказал хохол слово на русском, 100 гривен отдай в казну России. Эх заживём!! --- Бойся, как бы США и Великобритания плату за использование английского не ввели.
Не обижайте кала, ща он в прыжках переобуется пару раз, и будет через пару месяцев кричать, Путин лучший президент.
В Крыму висел плакат с котом: "Спасибо, что я больше не кит"...
22.01.2017 10:35 - гость - Казимир в знак солидарности должен писать комменты на мове
Фото Казимира в рамке на столе держишь?
в Беларуси....люди переходят....на треньку...... все хотят жить отдельно.....
- они и так убогие! Сам экс-президент США Обама на своей прощальной речи сказал об Украине, что слабым мол надо помогать...
А чего удивляться, все бывшие республики к тому же пришли. Даже Лукашенко недавно за это же высказался. Был СССР и больше нет его. Ни прибалты, ни грузины, ни молдаване, ни украинцы, ни казахи и т.д. не желают обратного. Проехали уже эту остановку. Так что, в чужом монастыре - свой устав. Нам бы своё сохранить, а то денюжки то того... типо "держитесь там".
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов(IBU) откроет официальное расследование против Союза биатлонистов России (СБР), сообщили в IBU.
"IBU откроет официальное расследование в отношении СБР. СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольце и проводится с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена".
"Союз принял решение автоматически включить всех спортсменов Союза биатлонистов России, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования IBU", - говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома, состоявшегося в субботу в итальянском Антхольц.
Заседание проводилось с целью "выработки дальнейших решений в связи с данными второй части доклада Макларена.
В декабре была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования. Также IBU в своем релизе обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
тихо 22 января 2017 г. 16:04 А чего удивляться, все бывшие республики к тому же пришли.
Конечно это не удивительно, только несет небольшую опасность. Даже в нашей стране есть желающие запретить в своей республике говорить на русском. Это несет опасность отделения. И на Украине тоже самое может получится, развалится на часть которая хочет говорить по русски и которая не хочет. Не факт конечно, но опасность есть. Так что возможно это не умный закон. Но возможно быстрее определятся, что такое хорошо, а что такое плохо
Молодцы братья украинцы. В других бывших республиках давным-давно так поступили. Да и в российских национальных образованиях национальное самосознание возрождается идя к истокам отцов и матерей.
"об исключительности украинского языка"
Вообще если этот закон останется надолго это будет проигрышем всех украинцев. Это означает что большая половина страны откажется от своего родного языка, т.к. их убедят, что они чужие в стране в которой живут всю свою жизнь.
Так дела не делаются.
Это будет замораживание внутреннего конфликта, который когда-нибудь, может быть через много лет, вырвется наружу в самой дикой форме.
Чтобы построить нормальной государство украинцы должны честно взглянуть на себя и свою страну.
Например принять, что 80% украинцев русские. Чтобы быть русским не означает не быть украинцем. Что "Украины" это бывший административный район большой страны, с произвольно нарезанными границами. Что самостоятельной страной этот административный субъект стал случайно. И это нужно признавать.
Так же нужно понять, что делать с западной Украиной. Либо Сталин преступник, и все его приказы преступны, тогда западная Украины присоединена к УССР преступными приказами, либо эти приказы законны, и тогда не все что делал Сталин и советская власть преступно. Их закон о декоммунизации фактически требует отдать западные области Польше и Румынии.
Страна будет раздираться противоречиями, пока не признает правду о себе, такой как она есть.
Истинная Украина, как более менее цельная культура, это территория в границах ноября 1917 года. Однако сейчас она мысли от лица западных украинцев. Который на самом деле являются другой веткой истории. Это поляки, молдоване и румыны. И навязывать их язык русскоязычным украинцам как минимум глупо. Еще глупее только соглашаться учить чужой язык.
Самое занимательное, на уровне самой думы нет понимания государственности - лепят подобные законы. Польза себе или на вред кому-то?
подавляющее большинство людей в городах говорит на русском. и только глухая деревня, гуцульская и львовская местности, да осознанные националисты говорят на мове --- когда все перейдут на мову - это просто вопрос времени
bds22, как же так получилось, что образованные горожане поддаются давлению крестьян и вообще "левых" западников?