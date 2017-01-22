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Рада зарегистрировала законопроект об исключительности украинского языка

, ИА "Амител"
Теперь использование украинского языка станет обязательным для всех органов государственной власти

Фото: s79369.cdn.ngenix.net

Законопроект "О государственном языке" внесен в парламент Украины. Теперь депутаты рассмотрят тотальный перевод жизни в стране на государственный язык, пишет РИА "Новости".

Согласно новому законопроекту, украинский язык нужно будет использовать во всех сферах жизни в стране. Речь идет об органах государственной власти, СМИ, учебных заведениях, сфере обслуживания и так далее.

Документ создали 33 украинских депутата.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.01.2017 09:56
- гость -

все равно будут говорить на русском и гордиться тем, что у них настоящая свобода

0  0
22.01.2017 10:01
- гость -

В Киеве 87% говорят на русском.

0  0
22.01.2017 10:07
- гость -

пусть лучше будут знать один язык (украинский), зато будут писать на нем без ошибок. а то как посмотришь, как украинцы на русском пишут..

0  0
22.01.2017 10:23
Anarchy

Ну и что, это нормально. У нас же нету украинского, хотя украинцев много. Украинский - лёгкий язык, кто захочит -выучит

0  0
22.01.2017 10:24
- гость -

России надо плату за использование русского языка ввести. Сказал хохол слово на русском, 100 гривен отдай в казну России. Эх заживём!!

0  0
22.01.2017 10:25
- гость -

Озаботились блин Украиной когда в сердце России похлеще В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский http://www.agryz-rt.ru/the-news/item/15109-v-tatarstane-predlozhili-sdelat-edinstvennyim-gosudarstvennyim-yazyikom-tatarskiy.html

0  0
22.01.2017 10:28
- гость -

Украинский язык лично мне очень нравится,и полагаю что я далеко не одинок, но только в быту или на эстраде. Но техническую документацию на украинском представить не могу, только какую нибудь инструкцию к бытовому прибору вслух почитаешь семейство со смеху умирает, Петросян "Козью ножку" даже не курит, а нервно жует в стороне!

0  0
22.01.2017 10:35
- гость -

Казимир в знак солидарности должен писать комменты на мове

0  0
22.01.2017 10:35
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 10:25 Озаботились блин Украиной когда в сердце России похлеще В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский

Соглашусь, что для нас национализм еще опасней, чем для Украины, слишком многонациональное государство, может распасться на кусочки - голубая мечта Запада. Наци любой национальности надо ставить к стенке

0  0
22.01.2017 10:36
- гость -

Ссорятся в Верховной Раде на русском, а законы придумывают про украинский. Клоуны.

0  0
22.01.2017 10:39
- гость -

Искусственное государство, склеенное из Востока и Запада, ни раз воевавших друг с другом, с попеременным успехом. Сейчас Запад опять побеждает, но ни факт, что ситуация не изменится

0  0
22.01.2017 10:40
- гость -

Потому-то "кровавый" Сталин этот самый национализм выжигал каленым железом. Представьте где бы находилась в его время татарская верхушка, прими они тогда такой закон. Ах да репрессии, невинно пострадавшие и далее по списку! Казя с Декманом бьются лбами о ближайшую стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
22.01.2017 10:42
339

Anarchy 22 января 2017 г. 10:23 Ну и что, это нормально. У нас же нету украинского, хотя украинцев много. --- был и у нас такой государственный язык, пока СССР не развалился. в Украинской Советской Социалистической Республике. я его в школе учил) и меня никто не спрашивал, что он мне не нужен. потом пару лет приходилось мучиться, думать, как пишетЬся слово "алея" или "аллея" и т.д.

0  0
22.01.2017 10:47
10:40

ты фашик или дедов твоих в норлаге не доморозили ?

0  0
22.01.2017 10:50
- гость -

гость от 10:40 говорит, что нельзя притеснять по нацпризнаку, а 10:47 называет его фашистом...

0  0
22.01.2017 10:56
- гость -

гость от 10:40 говорит, что нельзя притеснять по нацпризнаку, а 10:47 называет его фашистом------------- Прав был старик Фрейд насчет подсознания.

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