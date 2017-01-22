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Законопроект "О государственном языке" внесен в парламент Украины. Теперь депутаты рассмотрят тотальный перевод жизни в стране на государственный язык, пишет РИА "Новости".
Согласно новому законопроекту, украинский язык нужно будет использовать во всех сферах жизни в стране. Речь идет об органах государственной власти, СМИ, учебных заведениях, сфере обслуживания и так далее.
Документ создали 33 украинских депутата.
Комментарии
все равно будут говорить на русском и гордиться тем, что у них настоящая свобода
В Киеве 87% говорят на русском.
пусть лучше будут знать один язык (украинский), зато будут писать на нем без ошибок. а то как посмотришь, как украинцы на русском пишут..
Ну и что, это нормально. У нас же нету украинского, хотя украинцев много. Украинский - лёгкий язык, кто захочит -выучит
России надо плату за использование русского языка ввести. Сказал хохол слово на русском, 100 гривен отдай в казну России. Эх заживём!!
Озаботились блин Украиной когда в сердце России похлеще В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский http://www.agryz-rt.ru/the-news/item/15109-v-tatarstane-predlozhili-sdelat-edinstvennyim-gosudarstvennyim-yazyikom-tatarskiy.html
Украинский язык лично мне очень нравится,и полагаю что я далеко не одинок, но только в быту или на эстраде. Но техническую документацию на украинском представить не могу, только какую нибудь инструкцию к бытовому прибору вслух почитаешь семейство со смеху умирает, Петросян "Козью ножку" даже не курит, а нервно жует в стороне!
Казимир в знак солидарности должен писать комменты на мове
- гость - 22 января 2017 г. 10:25 Озаботились блин Украиной когда в сердце России похлеще В Татарстане предложили сделать единственным государственным языком татарский
Соглашусь, что для нас национализм еще опасней, чем для Украины, слишком многонациональное государство, может распасться на кусочки - голубая мечта Запада. Наци любой национальности надо ставить к стенке
Ссорятся в Верховной Раде на русском, а законы придумывают про украинский. Клоуны.
Искусственное государство, склеенное из Востока и Запада, ни раз воевавших друг с другом, с попеременным успехом. Сейчас Запад опять побеждает, но ни факт, что ситуация не изменится
Потому-то "кровавый" Сталин этот самый национализм выжигал каленым железом. Представьте где бы находилась в его время татарская верхушка, прими они тогда такой закон. Ах да репрессии, невинно пострадавшие и далее по списку! Казя с Декманом бьются лбами о ближайшую стенку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anarchy 22 января 2017 г. 10:23 Ну и что, это нормально. У нас же нету украинского, хотя украинцев много. --- был и у нас такой государственный язык, пока СССР не развалился. в Украинской Советской Социалистической Республике. я его в школе учил) и меня никто не спрашивал, что он мне не нужен. потом пару лет приходилось мучиться, думать, как пишетЬся слово "алея" или "аллея" и т.д.
ты фашик или дедов твоих в норлаге не доморозили ?
гость от 10:40 говорит, что нельзя притеснять по нацпризнаку, а 10:47 называет его фашистом...
гость от 10:40 говорит, что нельзя притеснять по нацпризнаку, а 10:47 называет его фашистом------------- Прав был старик Фрейд насчет подсознания.