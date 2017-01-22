Фото: aif.ru
Второй выпуск авторской программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки", в котором вновь будет показан Алтайский край, выйдет в эфир "Первого канала" в воскресенье, 22 января. Начало программы в 10.15, сообщает официальный сайт администрации региона.
Напомним, что журналисты из Москвы работали в Алтайском крае с 4 по 11 декабря. Первая часть о нашем регионе вышла в эфир 25 декабря прошлого года.
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Во второй части программы Дмитрий Крылов расскажет о лебедином озере, катании на санях, купании в проруби, походе в баню и других вещах.
Комментарии
За 12 мину. До начала передачи написали. Прям успели всех уведомить.
И чего там было? Лаковая картинка? Лубок? Как все красиво и чудесно? И не надо за границу на отдых и лечение ездить?
Успел посмотреть,только пару первых минут пропустил.В программе Крылова не стараются лакировать:воздух и вода там действительно целебные,получше вам долго придётся искать )
12-07...ДК????
всё равно спасибо первому каналу, может это даже наши власти почесались что бы нас показали. если из нас делают курортную зону страны то эта передача оч. в этом поможет. я думаю она не единственная, будет ещё чё-нить.
Прям целебные? Если там жить и не выезжать, то м.б.
Прям целебные? Если там жить и не выезжать, то м.б.
Семипалатинский ядерные испытания сказались и на Алтайском крае в полной мере, да так, что онкология в крае зашкаливает.
- гость - 22 января 2017 г. 12:49 ... если из нас делают курортную зону страны то эта передача оч. в этом поможет. я думаю она не единственная, будет ещё чё-нить. _______ Ну вы хотите быть холопом, "чеаэком" в кабаке? Чтобы ваша дочь стала "горничной"? ИМХО, конешно, но весь этот свой алтайский туркластер пусть они свернут трубочкой и засунут себе в своё московское портмоне. Носиться, как дурень с писаной торбой, с этими турбазами, когда пахотной земли до ж... - это да-а-а...