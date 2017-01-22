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"Первый канал" покажет вторую часть "Непутевых заметок" об Алтайском крае

, ИА "Амител"
Первая часть этой программы о нашем регионе вышла в эфир 25 декабря

Фото: aif.ru

Второй выпуск авторской программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки", в котором вновь будет показан Алтайский край, выйдет в эфир "Первого канала" в воскресенье, 22 января. Начало программы в 10.15, сообщает официальный сайт администрации региона.

Напомним, что журналисты из Москвы работали в Алтайском крае с 4 по 11 декабря. Первая часть о нашем регионе вышла в эфир 25 декабря прошлого года.

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Во второй части программы Дмитрий Крылов расскажет о лебедином озере, катании на санях, купании в проруби, походе в баню и других вещах.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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