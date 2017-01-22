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IBU закрыл дела о допинге в отношении почти всех российских биатлонистов

, ИА "Амител"
Дела закрыли из-за отсутствия доказательств

Фото: pixabay.com

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл 22 из 29 дел о допинге в отношении российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств. Об этом пишет "Р-Спорт", ссылаясь на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

Как заявил Кравцов, 22 спортсмена оправданы. Что касается еще семи биатлонистов, то в отношении них расследование продолжается. Исход дела по оставшимся спортсменам станет известен до  5 февраля .

Как сообщалось ранее, IBU завел дела о допинге в отношении 29 российских биатлонистов. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.01.2017 10:48
- гость -

То есть наши дрюкнули всех на Олимпиаде без допинга? Охренеть. При том что половина западных была под современным допингом. А наши или без или с устаревшим Мильдонием всех обувают. Тогда в равных условиях у врагов нет шансов, это объясняет истерику Запада. Еще бы нашим футболистам дали современный допинг

0  0
22.01.2017 10:51
- гость -

у нас климат не подходящий для футбола, в отличие от лыж

0  0
22.01.2017 10:52
- гость -

ну вот, а Шуба уже родину продал ...

0  0
22.01.2017 10:53
- гость -

Интересно знать,какая зараза эти дела открывала?

0  0
22.01.2017 10:59
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 10:53 Интересно знать,какая зараза эти дела открывала?

Та же самя что и закрыла. не находишь странным ?

0  0
22.01.2017 11:09
- гость -

норвежцы даже подписывать петицию не стали. из известных подписал только чех Шлезингер. теперь неловко оправдывается, что он мол не против русских, а против допинга.

0  0
22.01.2017 11:14
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 10:52 ну вот, а Шуба уже родину продал ... рано метнулся, молодёжь такая нетерпеливая), вроде с голоду не умирал, деньгами обеспечен, ещё на довольствие живёт, но теперь он нейтральный гражданин Мира), западло теперь детишкам участвовать в соревнованиях на его имя, это уже факт, очень плохой пример для подражания!

0  0
22.01.2017 11:16
to 10:48

какие наши?

0  0
22.01.2017 11:18
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 10:48 Крым, Сирия за интересы политиков платит народ, ну и спортсмены попали под горячку, ничего страшного, главное, чтобы были живы, здоровы. Хотя если честно к спорту интерес пропал, после всех скандалов с допингом.

0  0
22.01.2017 11:19
- гость -

Дела открыл МОК,но дальше он не смог.

0  0
22.01.2017 11:23
- гость -

Те,в МОКе,которые без оснований открывали дела на российских биатлонистов рассчитывали на свою неприкасаемость?

0  0
22.01.2017 11:24
Алекс

Отличная работа Союза биатлонистов России! В отличии от федерации легкой атлетики, которая вместе с Мутко бросила спортсменов на произвол судьбы. Принцип - нет доказательств нет вины должен работать! Хотелось бы поддержать Сергея Шубенкова. Все в Барнауле знают Вас как великого спортсмена, достойного сына таких же великих родителей. Вам незачем оправдываться, ведь только в нашей стране возможна травля невиновных для отмазывания мутков. Никто не называл предателями атлетов выступавших под Олимпийским флагом в 1980 году. И все знали, что Олимпийский чемпион С.Коу англичанин!

0  0
22.01.2017 11:29
- гость -

У Казимира опять траур.

0  0
22.01.2017 11:32
- гость -

Казя тут больше всех орал что употребляли, вот же старый маразматик

0  0
22.01.2017 11:40
- гость -

Где Казя? Вечера с нетерпением дожидается? Что бы потом писать, что это все не так и все все неправильно поняли и сделали неверные выводы, потому что поцреоты и чердаки не проветренные?

0  0
22.01.2017 12:40
- гость -

А мне вот интересно, эти открыватели-закрыватели понесут какое-нибудь наказание? А компенсацию за моральный и материальный ущерб спортсменам кто-нибудь выплатит?

0  0
22.01.2017 12:45
11:29 , 11:32 ,11:40

Казимир головного мозга с одного ай-пи ?

0  0
22.01.2017 12:54
Алекс

Вот что на самом деле решено. Международный союз биатлонистов вынес решение по делу об обвинении российских спортсменов в употреблении допинга. Приняты следующие меры: — начать официальное расследование МОК в отношении 29 биатлонистов, упомянутых в списке Всемирного антидопингового агентства (WADA); — временно отстранить от соревнований двоих спортсменов из списка (их имена в релизе не упоминаются); — по решению Союза биатлонистов России (СБР) перенести этап Кубка мира-2017 из Тюмени и юниорский чемпионат мира-2017 из Острова (новые места проведения будут названы позднее).

0  0
22.01.2017 13:11
- гость -

22.01.2017 12:54 Алекс

Это было уже месяц назад. Долго спишь.

0  0
22.01.2017 13:12
- гость -

Алексу "— начать официальное расследование МОК в отношении 29 биатлонистов, упомянутых в списке Всемирного антидопингового агентства" - Только 7-семи, по ним затребованы объяснения. "— временно отстранить от соревнований двоих спортсменов из списка! - Яна Романова и Ольга Вилухина закончили свои выступления, они не подозреваются, они пойманы на допинге. Главное "Международный союз биатлонистов (IBU) призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перепроверить допинг-пробы ВСЕХ действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года.

0  0
22.01.2017 13:45
- гость -

12:45

Что, теперь партизанишь, Казя?

0  0
22.01.2017 14:14
- гость -

22.01.2017 11:24 Алекс Не преувеличивайте, никто не травит, меньше интервью раздавать надо, лучше делом полезным заниматься, молчание золото, а реальные дела вызывают Уважение. Как раз Мутко не бросил, решил вознаградить избранных спортсменов, в общем то щедро, избранные ждали, когда огласят цену в сумме за не выезд на ОИ. Какие вопросы к государству?! Не надо величием разбрасываться))), сейчас это бизнес спорт, современный спорт щедро оплачивается, в том числе рекламодателями, и за это нынешние спортсмены предадут Родину, легко как те двое, которые сбежали в США, сообщившие о допинге в России в лёгкой атлетике, в отличие от спортсменов кто за СССР выступал, они не богатые были спортсмены, но действительно Великие спортсмены, за Величие страны выступали, за Гимн СССР на пьедестале почета, им в голову бы не пришло выступать как нейтральный спортсмен. Другое было время, другое воспитание, а это поколение 90-ых воспитание, когда разруха была, не до патриотизма, выживали, им гимн России на пьедестале почёта не так важен, как личные амбиции, деньги, машины после Олимпиад и т.д... свелось на деньги.

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