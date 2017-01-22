Фото: pixabay.com

Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл 22 из 29 дел о допинге в отношении российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств. Об этом пишет "Р-Спорт", ссылаясь на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

Как заявил Кравцов, 22 спортсмена оправданы. Что касается еще семи биатлонистов, то в отношении них расследование продолжается. Исход дела по оставшимся спортсменам станет известен до 5 февраля .

Как сообщалось ранее, IBU завел дела о допинге в отношении 29 российских биатлонистов.