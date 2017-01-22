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Международный союз биатлонистов (IBU) закрыл 22 из 29 дел о допинге в отношении российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств. Об этом пишет "Р-Спорт", ссылаясь на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
Как заявил Кравцов, 22 спортсмена оправданы. Что касается еще семи биатлонистов, то в отношении них расследование продолжается. Исход дела по оставшимся спортсменам станет известен до 5 февраля .
Как сообщалось ранее, IBU завел дела о допинге в отношении 29 российских биатлонистов.
Комментарии
То есть наши дрюкнули всех на Олимпиаде без допинга? Охренеть. При том что половина западных была под современным допингом. А наши или без или с устаревшим Мильдонием всех обувают. Тогда в равных условиях у врагов нет шансов, это объясняет истерику Запада. Еще бы нашим футболистам дали современный допинг
у нас климат не подходящий для футбола, в отличие от лыж
ну вот, а Шуба уже родину продал ...
Интересно знать,какая зараза эти дела открывала?
- гость - 22 января 2017 г. 10:53 Интересно знать,какая зараза эти дела открывала?
Та же самя что и закрыла. не находишь странным ?