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Глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что смена президента в США положит конец миропорядку XX века. Такое высказывание приводит РИА "Новости" из его статьи, опубликованной в Bild am Sonntag.
"С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом", — написал глава МИДа.
Также в своей статье он пишет, что сейчас неизвестно, как будет выглядеть "мир завтрашнего дня". Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что мир сейчас находится в неопределенности.
Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января.
Комментарии
То что Трамп срочно отозвал всех послов, чтобы заменить их на новых, это подтверждает высказывание главы МИДа ФРГ
Второй день на Евроньюс европерламентарии воют о том, что Трамп решил их бросить на произвол судьбы и они не знают , что им делать без указки америкосовского правительства. В детском саду сменили воспитательницу, а у новой на первом месте свои личные проблемы и детям придется играть самим и отношения между собой регулировать самим, а там ведь по всякому может быть. Кто-то уже и сам большой, а кто-то опять "родителей" искать побежит, что-бы не забили.
Столько лет лизали зад абаме,сейчас наступила некоторая неопределённость.Эх,трудно стало жить европе.
Казимир тоже в растерянности.
Трамп положил конец тоже норм звучит.
Что можно ФРГ тут посоветовать? Чернышевскмй "Что делать?" или Ленин Владимир "Три шага назад, пол шага вперед"