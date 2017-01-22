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Глава МИДа ФРГ считает, что Трамп положил конец миропорядку XX века

, ИА "Амител"
По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, появилась неопределенность из-за смены руководства США

Фото: zamanula.ru

Глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что смена президента в США положит конец миропорядку XX века. Такое высказывание приводит РИА "Новости" из его статьи,  опубликованной в Bild am Sonntag.

"С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом", — написал глава МИДа.

Также в своей статье он пишет, что сейчас неизвестно, как будет выглядеть "мир завтрашнего дня". Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что мир сейчас находится в неопределенности.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.01.2017 11:15
- гость -

То что Трамп срочно отозвал всех послов, чтобы заменить их на новых, это подтверждает высказывание главы МИДа ФРГ

0  0
22.01.2017 11:19
- гость -

Второй день на Евроньюс европерламентарии воют о том, что Трамп решил их бросить на произвол судьбы и они не знают , что им делать без указки америкосовского правительства. В детском саду сменили воспитательницу, а у новой на первом месте свои личные проблемы и детям придется играть самим и отношения между собой регулировать самим, а там ведь по всякому может быть. Кто-то уже и сам большой, а кто-то опять "родителей" искать побежит, что-бы не забили.

17  0
22.01.2017 11:28
- гость -

Столько лет лизали зад абаме,сейчас наступила некоторая неопределённость.Эх,трудно стало жить европе.

0  0
22.01.2017 11:30
- гость -

Казимир тоже в растерянности.

0  0
22.01.2017 11:41
- гость -

Трамп положил конец тоже норм звучит.

0  0
22.01.2017 13:34
- гость -

Что можно ФРГ тут посоветовать? Чернышевскмй "Что делать?" или Ленин Владимир "Три шага назад, пол шага вперед"

0  0
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