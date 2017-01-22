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Глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что смена президента в США положит конец миропорядку XX века. Такое высказывание приводит РИА "Новости" из его статьи, опубликованной в Bild am Sonntag.

"С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом", — написал глава МИДа.

Также в своей статье он пишет, что сейчас неизвестно, как будет выглядеть "мир завтрашнего дня". Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что мир сейчас находится в неопределенности.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа прошла 20 января.