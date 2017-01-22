Фото: speakerscorner.me
Жена президента США Дональда Трампа Мелания опубликовала свой первый пост в Twitter, в качестве первой леди США.
I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.
"Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди", — написала она.
Напомним, инаугурация президента США прошла в минувшую пятницу, 20 января.
Комментарии
Красотка!
А у нашего не леди ни ляди и писать нечего и некому.
А у нашего не леди ни ляди и писать нечего и некому. ----- ну прям пример для подражания... вот я думаю - а женщина ему всё равно нужна же? а если с ним ни кто кроме Пескова на публике не общается, то???
ой, написал на публике, хотел без публики, ну вы поняли...
Наш на России женат и этим всё сказано кто кого.
Завистники собрались.У нашего в жизни было всё: и жена и дети и любимая женщина.
Все было.. печально все как-то...
22.01.2017 12:56 - гость -
Виагра...
и жена и дети и любимая женщина....
Казимир осуждает. Но в глубине душе завидует Трампу.