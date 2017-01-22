Фото: speakerscorner.me

Жена президента США Дональда Трампа Мелания опубликовала свой первый пост в Twitter, в качестве первой леди США.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.

"Я очень горда служить этой замечательной стране как первая леди", — написала она.

Напомним, инаугурация президента США прошла в минувшую пятницу, 20 января.