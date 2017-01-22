Фото: altairegion22.ru
Порядка 450 студентов алтайских вузов в этом году отправятся в "Снежный десант". Старт традиционной патриотической акции назначен на 27 января, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.
Студенты отправятся с площади Победы в 9.00. В этом году сформировано 19 отрядов. Предполагается, что они побывают в 20 районах края. Студенты посетят Баевский, Волчихинский Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Суетской, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский и Шелаболихинский районы.
В районах члены "Снежного десанта" посетят ветеранов ВОВ, помогут пенсионерам и инвалидам. Отметим, что в этот раз вместе отрядами будет работать автопоезд "Здоровье".
Комментарии
Полтыщи оболтусов патриотично подкованных не хотят учиться. Потом выйдут на работу и будут втирать за патриотизм, а работать некому будет.
Полтыщи оболтусов патриотично подкованных не хотят учиться. Потом выйдут на работу и будут втирать за патриотизм, а работать некому будет.
в этом году сказали с ними вообще как с младенцами нянькаться придётся, что бы вдруг с ними ни чего не случилось!!! интересно, а администрация посылающая ИХ к НАМ знает, что это как наказание для НАС. мгновенная кара
ну вот ещё одна капля к моим словам выше: http://old.amic.ru/news/379723/
будет большой трах !!!
Полтыщи оболтусов патриотично подкованных не хотят учиться.
сейчас каникулы
Каникулы сейчас, а поедут потом.
22.01.2017 12:39 ПозитиФФ
Нащот траха там очень фигово. Или типо спящие девки наблюдают или парни.
А в чем суть акции? Если снег с крыши у пенсионеров скинуть и со двора ещё снег вывести и до туалета, в конце огорода который, дорожку откидать от снега, то норм, молодцы..
Лыжный десант поедет на автопоезде?
Деньги выделенные на патриотическое воспитание бабушек надо освоить. суть в этом
Так и до конфуза не далеко)) сынки, снег почистьбы мне?! Не, не, мы только посетить..
Снег чистить бабушкам внуки должны