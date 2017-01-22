Фото: pixabay.com

Автобус с 55 пассажирами в салоне врезался в столб на северо-востоке Италии. По последним данным, в результате этого ДТП погибли 16 человек. Об этом пишет Lenta.ru.

Как сообщается, после столкновением со столбом автобус загорелся. 39 человек, которые находились внутри транспортного средства, получили ранения.

Среди пассажиров была группа подростков 14-18 лет, возвращавшихся в Будапешт.

