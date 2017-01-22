Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем в воскресенье, 22 января, на улице Просторной в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barbaul 22.

Судя по фотографиям, ДТП произошло около магазина "Леруа Мерлен". Автомобиль Hyundai от удара отбросило в сугроб.

Иные данные об аварии не сообщаются.