Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем в воскресенье, 22 января, на улице Просторной в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barbaul 22.
Судя по фотографиям, ДТП произошло около магазина "Леруа Мерлен". Автомобиль Hyundai от удара отбросило в сугроб.
Иные данные об аварии не сообщаются.
Комментарии
В этом месте машины уже несколько дней бьются из-за не чищенной дороги, сдвинувшейся в одну сторону. Машины цепляются колесом за край асфальта и их выкидывает на встречную полосу. А никому дела до этого нет.
Сто пудово за гвоздями ехали !!!
Смешно! Столкнулись на улице ПРОСТОРНОЙ!
14-17....У тебя ,Палыч,рот на боку)
- гость - 22 января 2017 г. 13:23 В этом месте машины уже несколько дней бьются
Потому что там улица просторная
Газульку надо меньше тыркать корявкой. Дуракам всё мешает. Дорога извилистая - ехать тяжело. Дорога прямая - засыпают.