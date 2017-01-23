Фото: primorye24.ru

Снег, плюсовая температура и гололед прогнозируют в Алтайском крае в понедельник, 23 января.

По данным регионального Гидрометцентра, осадки ожидаются на большей части территории края. В западных районах местами сильный снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица.

Днем по краю -1…-6 градусов, по югу -1…+4 градуса. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров.

В Барнауле временами снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице 0…-2 градуса. Ветер до 15 метров в секунду.