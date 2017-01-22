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Президенту США Дональду Трампу передали официальный президентский аккаунт (@POTUS) в Twitter. После этого примерно 560 тысяч человек, которые были подписаны на Барака Обаму, стали подписчиками нынешнего президента Америки, пишет "Российская газета".
После этого инцидента создатель соцсети Джек Дорси принес извинения за ошибки, возникшие в системе в процессе передачи официального аккаунта.
"Это была ошибка, это было неправильно, мы признаем это и приносим извинения. Никаких оправданий", — написал Дорси.
Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января.
Комментарии
А в чем ошибка? Это твиттер президента. Кто президент, того и подписчики.
Чтобы не возникало таких проблем с подписчиками, презедент должен выбираться всегда один и тот же и у него не должно быть аккаунта в твиттере.
Казимир негодует.