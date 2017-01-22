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Президенту США Дональду Трампу передали официальный президентский аккаунт (@POTUS) в Twitter. После этого примерно 560 тысяч человек, которые были подписаны на Барака Обаму, стали подписчиками нынешнего президента Америки, пишет "Российская газета".

После этого инцидента создатель соцсети Джек Дорси принес извинения за ошибки, возникшие в системе в процессе передачи официального аккаунта.

"Это была ошибка, это было неправильно, мы признаем это и приносим извинения. Никаких оправданий", — написал Дорси.

Напомним, Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января.