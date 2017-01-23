Фото: avito.ru
Здание, в котором располагается бизнес-центр "Мир", продают в Барнауле за 68,6 миллиона рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, административно-складской комплекс на Попова, 244 площадью 5500 квадратных метров реализуется в рамках процедуры банкротства.
Комплекс включает в себя:
- Здание административно-бытового корпуса – 1167,7 квадрата;
- Здание гаража – 728,1 квадрата;
- Здание склада с пандусами – 3278,2 квадрата;
- Здание склада – 265,9 квадрата;
- Железнодорожный тупик – 530 погонных метров;
- Земельный участок – 26614 квадратов.
В объявлении также отмечается, что вся территория заасфальтирована, организован въезд через шлагбаум и пункт охраны. Имеется отдельная парковка для личного транспорта сотрудников. Здание склада и офис имеют центральные коммуникации, в офисе смонтирована система кондиционирования. На территории базы установлено видеонаблюдение.
Комментарии
Квартиры кончились?
наконец, реальная цена, а не удвоенная и не утроенная как обычно.
Понастроили в полях на кредитные деньги. А теперь банкротство. И кому там на хрен офис нужен?
Тем более, за 68 мультов
Кто-то в начале 90-х урвал место...
23.01.2017 08:36 Мистер Вульф
Кто бы его специально строил то?