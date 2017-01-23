Фото: avito.ru

Здание, в котором располагается бизнес-центр "Мир", продают в Барнауле за 68,6 миллиона рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, административно-складской комплекс на Попова, 244 площадью 5500 квадратных метров реализуется в рамках процедуры банкротства.

Комплекс включает в себя:

Здание административно-бытового корпуса – 1167,7 квадрата;

Здание гаража – 728,1 квадрата;

Здание склада с пандусами – 3278,2 квадрата;

Здание склада – 265,9 квадрата;

Железнодорожный тупик – 530 погонных метров;

Земельный участок – 26614 квадратов.

В объявлении также отмечается, что вся территория заасфальтирована, организован въезд через шлагбаум и пункт охраны. Имеется отдельная парковка для личного транспорта сотрудников. Здание склада и офис имеют центральные коммуникации, в офисе смонтирована система кондиционирования. На территории базы установлено видеонаблюдение.