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Инспектор Бийского отдела Государственной инспекции труда Алтайского края Михаил Гончаров подтвердил информацию о самоубийстве генерального директора ФНПЦ "Алтай", которое произошло 20 июля прошлого года. Об этом пишет "Бийские Ведомости".
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"Уголовное дело было закрыто, и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством",- сказал инспектор на прошедшей пресс-конференции.
О том, что Александр Жарков свет счеты с жизнью официально не было подтверждено. Ему было 68 лет. Предприятие он возглавлял 19 лет.
Комментарии
А так о причинах самоубийства и не известно?
Видно, что-то серьезное. Так-то в 68 лет от понтов не самоубиваются. И вряд ли это здоровье или семья...
В 68 себя не убивают, видимо, с головой что-то