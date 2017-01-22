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Автобус городского маршрута №20 сбил женщину и шестилетнюю девочку рано утром в четверг, 19 января, в Барнауле на улице Новосибирской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, за рулем автобуса "Даймлер Бенц 0405" находился 44-летний водитель. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП, ребенок получил телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.