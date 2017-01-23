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Алтайский край за год сократил госдолг почти на четверть миллиарда рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
К началу 2017 года долговые обязательства региона составили 2,198 миллиарда рублей

Фото: coberu.ru

Государственный долг Алтайского края за 2016 год сократился почти на четверть миллиарда рублей.

Согласно данным краевого Минфина, к 1 января 2017 года долговые обязательства региона составили 2,198 миллиарда рублей.

Годом ранее эта цифра составляла 2,442 миллиарда рублей. За 12 месяцев госдолг сократился на 244,1 миллиона рублей.

Таким образом,  власти Алтайского края продолжают придерживаться политики отказа от крупных займов и в непростой экономической конъюнктуре даже сокращают финансовые обязательства.

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Если говорить о структуре государственного долга, то 2,193 миллиарда рублей выпадают на бюджетные кредиты. Еще 4,7 миллиона рублей – это государственные гарантии края.

В Сибири наиболее серьезными регионами-должниками остаются Красноярский край с обязательствами почти в 96 миллиардов рублей и Новосибирская область с госдолгом 47,8 миллиарда  рублей.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.01.2017 08:32
NiGHT

1/10 в год. скорее всего всё нормально, по графику.

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