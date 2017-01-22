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Поиски пропавшего десятилетнего мальчика организованы в Краснодарском крае. Ребенок пропал в субботу и до сих пор не вернулся назад. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщается, ребенка разыскивают добровольцы, полиция и сотрудники МЧС. Поиски организованы в окрестностях поселка Молодежный Белореченского района. Ребенок ушел утром 21 января и должен был вернуться домой к 14:00, но не пришел. С заявлением о пропаже сына в полицию обратились родители.

В настоящее время задействованы 76 сотрудников МЧС. Местонахождение пропавшего мальчика пока не установлено.