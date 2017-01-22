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ГИБДД Барнаула с 17 января по 15 февраля проведет профилактическое мероприятие "Автобус", в течение этого времени специалисты проверят уровень безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание контролю за техническим состоянием ТС, а также проверит соблюдение режима труда и отдыха водителей. Под особым контролем находятся автобусы, перевозящие детей. Речь также идет о школьных автобусах.

В ГИБДД уточняют, что за прошлый год в краевой столице произошло 86 ДТП с участием автобусов. В них два человека погибли и 110 получили травмы.