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Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае по факту смерти 15-летнего школьника. ЧП произошло в Комсомольске-на-Амуре, сообщает "Российская газета".

Как пишет издание, 17-летний молодой человек ударил ножом в грудь 15-летнего подростка. Ранение оказалось смертельным. Подросток умер на месте происшествия.

Подозреваемый в убийстве сейчас находится под стражей.