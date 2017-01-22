Фото: sro-dst.ru
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае по факту смерти 15-летнего школьника. ЧП произошло в Комсомольске-на-Амуре, сообщает "Российская газета".
Как пишет издание, 17-летний молодой человек ударил ножом в грудь 15-летнего подростка. Ранение оказалось смертельным. Подросток умер на месте происшествия.
Подозреваемый в убийстве сейчас находится под стражей.
Комментарии
Надо запретить ножи
Я имел в виду ношение ножей
Казимир получил козырь для споров.
Так они друг друга будут вилками бить, или топорами
И вилки надо запретить. А напильник без ручки вообще жесть. Надо вернуться в каменный век. Блага цивилизации разрешить только тем у кого малиновые штаны. Хотя каменный век тоже не выход. Булыжник орудие пролетариата.