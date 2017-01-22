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Бывший президент США Барак Обама на следующий день после инаугурации Дональда Трампа провел за игрой в гольф. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как пишет издание, Обама утром после окончания своего президентства поехал играть в гольф. Игру он провел в клубе владельцем которого является миллиардер Ларри Эллисон. Там он выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате Калифорния.

Напомним, инаугурация Дональда Трмпа прошла 20 января.