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Бывший президент США Барак Обама на следующий день после инаугурации Дональда Трампа провел за игрой в гольф. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Как пишет издание, Обама утром после окончания своего президентства поехал играть в гольф. Игру он провел в клубе владельцем которого является миллиардер Ларри Эллисон. Там он выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате Калифорния.
Напомним, инаугурация Дональда Трмпа прошла 20 января.
Комментарии
А со стулом в этот день унего все было в порядке?
Молодец. С таким итогом доверия своего народа можно и дальше не скрываясь вести открытый образ жизни рядового американца. Отработал положенное по закону, можно и отдохнуть. Страна имеет лучшие показатели в мире, почему бы не поиграть в любимую игру на отдыхе, в кругу семьи и друзей?!
Образец для подражания. Не цепляется за власть, ведь выборы это не избрание одного и того же, а мирная смена власти.