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Новости

Эксперт: зарплата учителей понизилась в 52 регионах России

, ИА "Амител"
По словам специалистов, снижение зарплаты произошло в разных объемах

Фото: pixabay.com

Зарплата работников образовательных учреждений снизилась за последние девять месяцев в 52 регионах России, сообщает "ТАСС", ссылаясь на слова зампреда профсоюза работников народного образования и науки Татьяны Куприяновой.

По словам специалиста,  зарплата работников дополнительного образования упала в 40 российских регионах. Зарплата преподавателей вузов снизилась в 46 регионах. Что касается зарплат работников среднего и профессионального образования, то они упали в 34 регионах.

Куприянова заявила, что снижение произошло в разных объемах. Кроме этого, она отметила необходимость в увеличении окладов работников образования.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.01.2017 18:23
An Vlad

Ха! Это вранье! Местные эксперДы Бося и Винд в прошлом году говорили, что в связи с падением цен на нефть сокращения бюджета и оплаты труда не будет. ЭксперД Бося приводил кучу таблиц от Росстата, которые свидетельствовали о мизерной доли поступлений в бюджет от экспорта углеводородного сырья! Львиную долю поступлений обеспечивает продукция с высокой добавочной стоимостью и наукоемкие технологии!

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22.01.2017 19:08
Rogue Stray

Ну так это лишние учителя! Пусть идут на... тьфу, в бизнес! Это им и Медведев сказал!

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22.01.2017 20:21
Пионер

Ха! Это вранье! Местные эксперДы Бося и Винд в прошлом году говорили, что в связи с падением цен на нефть сокращения бюджета и оплаты труда не будет. ЭксперД Бося приводил кучу таблиц от Росстата, которые свидетельствовали о мизерной доли поступлений в бюджет от экспорта углеводородного сырья! Львиную долю поступлений обеспечивает продукция с высокой добавочной стоимостью и наукоемкие технологии!

Бося ближе к росстату, чем к реальной жизни.

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22.01.2017 20:52
Сумрачный гений

Rogue Stray зарегистрированный 22 января 2017 г. 19:08 Ну так это лишние учителя! Пусть идут на...

Кстати, в этом есть доля правды. Вот из всех учителей, что поучаствовали в моём образовании (среднем и высшем) процентов 50 бесполезный балласт от которых ни вреда, ни пользы; процентов 20 - это действительно толковые сильные преподаватели, которые достойны хорошей заработной платы и безмерного уважения; осталась последняя категория (30%) - это натуральные вредители, которых гнать надо с-ми тряпками из системы образования по выше обозначенному адресу. Прошло более 20 лет - эти бездари (некоторым уже за 60) до сих пор учат детей.

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22.01.2017 20:59
Сумрачный гений

Пионер зарегистрированный 22 января 2017 г. 20:21 Бося ближе к росстату, чем к реальной жизни.

Тогда уже напиши откуда берутся цифры в Росстате. Это мы с вами их туда подаём. Мы же хитрые чёрт подери, зачем показывать горькую правду, когда за неё субсидий и дотаций не получить. Так же? Соврём, а там как покатит. Знакомо? Вам не кажется, что перед тем как Правительству предпринять какие-то шаги, надо хотя бы обозначить проблему через тот же Росстат в частности?

ЗЫ Вопросы по большей части не требуют ответов

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22.01.2017 21:42
Rogue Stray

Сумрачный гений зарегистрированный 22 января 2017 г. 20:52

Кстати, в этом есть доля правды... Вот из всех учителей, что поучаствовали в моём образовании (среднем и высшем) процентов 50 бесполезный балласт от которых ни вреда, ни пользы; процентов 20 - это действительно толковые сильные преподаватели, которые достойны хорошей заработной платы и безмерного уважения; осталась последняя категория (30%) - это натуральные вредители... __________ Думаете, что после посыла в... в бизнес в образовании останутся лучшие? Позвольте горько посмеяться. Вы очень глубоко заблуждаетесь. Практика показывает, что остаются (и держатся до последнего выноса ногами вперёд) именно самые бездарные, включая откровенных садистов (а куда ещё садистам податься? В бизнес? Так их там самих на органы разложут).

В том вся и проблема, что из системы гос образования, гос медицины, гос обслуживания, гос... и т.д. бегут именно самые честные, самые умные, самые независимые.

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22.01.2017 22:21
Deckman

Если где-то что-то уменьшилось, - значит, у кого-то где-то что-то увеличилось на сумму этого уменьшенного.

Ну шо, буратины? Слава КПСС ЕР, и голосуем за Пу?

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23.01.2017 07:30
- гость -

Проплаченный вечерний тусняк даже не обращает внимания, что в статье не приведено ни одной подтверждающей цифры. Голимое молоко.

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