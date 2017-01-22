Фото: pixabay.com

Зарплата работников образовательных учреждений снизилась за последние девять месяцев в 52 регионах России, сообщает "ТАСС", ссылаясь на слова зампреда профсоюза работников народного образования и науки Татьяны Куприяновой.

По словам специалиста, зарплата работников дополнительного образования упала в 40 российских регионах. Зарплата преподавателей вузов снизилась в 46 регионах. Что касается зарплат работников среднего и профессионального образования, то они упали в 34 регионах.

Куприянова заявила, что снижение произошло в разных объемах. Кроме этого, она отметила необходимость в увеличении окладов работников образования.