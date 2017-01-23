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Студенты Калифорнийского университета выиграли в конкурсе и получили в качестве награды право на использование космического аппарата для своего эксперимента. Об этом пишет портал "Петербургский дневник".

Как сообщается, ранее учащимся удалось защитить проект, анализирующий жизнеспособность дрожжей в условиях полной невесомости. В конце этого года космический аппарат отправится на Луну. Там в специальной емкости будут перемещены все ингредиенты, после брожения дрожжи осядут в третьем отсеке.

Таким образом, студенты намерены получить настоящее пиво. Пока неизвестно, как космический аппарат вернется на Землю.