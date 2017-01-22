Фото: whc2016.ru

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко опроверг информацию, распространенную в СМИ о том, что якобы прошлой осенью глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом пишет "ТАСС".

"Глупости всё это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался",- сказал Мутко.

Кроме этого, он добавил, что имеет хорошие отношения с ФИФА. По словам Мутко, он прислушался бы к словам Инфантино.

Ранее СМИ писали, что якобы в сентябре прошлого года глава ФИФА позвонил Мутко и попросил не выдвигаться на должность главы РФС.