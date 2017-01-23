Фото: barnaul.fm

Открытие мемориальной доски в честь почетного гражданина Барнаула Валерия Метелицы состоится в субботу, 28 января, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

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Как уточняют в ведомстве, доска будет расположена на здании Алтайского центра самбо (улица Воровского, 110/2). Авторами идеи по установке памятной доски стали представители регионального отделения Всероссийской федерации самбо. Деньги на конструкцию собирали все территориальные отделения Алтайской федерации самбо.

В это же время в краевой столице пройдет межрегиональный турнир по самбо на призы группы компаний "Талтэк".

Напомним, почетный житель Барнаула Валерий Метелица скончался больше года назад. Заслуженный тренер СССР и России, мастер спорта СССР, судья международной категории экстра-класса, директор клуба боевого и спортивного самбо "Метелица". Звание почетного гражданина Барнаула ему было присвоено в 2011 году — за большой личный вклад в развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни и плодотворную общественную деятельность. В Барнауле он получил известность как автор знаменитых лебедей на мосту у Нового рынка.