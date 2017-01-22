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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев остался председателем партии "Единая Россия" – соответствующее решение было принято в рамках XVI съезда единороссов.

"Делегатами XVI Съезда "Единой России" на новый пятилетний срок председателем Партии единогласно был избран Дмитрий Медведев", — сообщила пресс-служба ЕР.

Премьер, который возглавляет правящую партию с 2012 года, в свою очередь, поблагодарил делегатов съезда и выступил с программным докладом.

Говоря о работе ЕР за последние пять лет, Медведев отметил, что партия прошла большой путь и смогла отреагировать и адекватно ответить на запросы общества.

"В обществе был запрос на перемены. Руководством страны для этого было сделано много. Партия стала меняться первой, мы выстроили партию нового типа, оптимизировали кадровую политику, обновили структуру, формат общения с избирателями, чтобы отвечать обществу. И свое лидерство мы сохранили, это доказывают результаты региональных кампаний в течение последних пяти лет, а также наша бесспорная победа на выборах в Госдуму в 2016 году", — подчеркнул лидер единороссов.

"Единую Россию" глава правительства охарактеризовал не иначе, как "главный политический ресурс президента РФ Владимира Путина".

Медведев считает, что эффективность партии повысилась, ротация сыграла на обновление ЕР, а внутри самой политической структуры ужесточилась конкуренция.

По словам Дмитрия Медведева, "Единой России" необходимо и далее удерживать политическое лидерство в стране.



