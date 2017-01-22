Фото: 1tv.ru

Первый канал, как и планировалось, 22 января показал вторую часть авторской программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки", посвященную поездке в Алтайский край.

Напомним, первый выпуск о Белокурихе вышел на Первом 25 декабря прошлого года. На этот раз в программу Дмитрий Крылов рассказал о проекте "Белокуриха-2", поделился впечатлениями от поездки на снегоходе, посмотрел на горнолыжную трассу и оценил хрустальный алтайский воздух.

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Кроме того, популярный ведущий побывал на сыроварне, маральей ферме и птичнике.

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