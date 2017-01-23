Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал на своей странице в Facebook негодование из-за обсуждения на украинских телеканалах его фотографий с инаугурации Дональда Трампа.

На снимках видно, что Саакашвили стоит за высокой травой и смотрит в свой смартфон. По мнению бывшего грузинского лидера, фото были сделаны "людьми с российскими связями", когда политик уже уходил с церемонии инаугурации.

По словам Михаила Саакашвили, его команда предлагала украинским телеканалам сделать репортажи о его присутствии на инаугурации Дональда Трампа. "Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы", – пишет бывший президент Грузии.

"Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся", – уверен Саакашвили.