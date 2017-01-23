Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры разыскивают пропавшую без вести бийчанку Дарью Клименко 1984 года рождения.

Как сообщается в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", женщина может находиться в любом регионе.

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы, голубые глаза. В качестве особых примет называется шрам на запястье.

Женщина была одета в черную вязаную косынку, черный платок, черное пальто до колен, черную водолазку, длинный темно-бордовый сарафан, черные сапоги. С собой у нее была черная кожаная сумка.

