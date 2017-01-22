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Глава Минтруда РФ Максим Топилин выступил за то, чтобы ограничить в стране рассчеты наличными за дорогие покупки.

"Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя", — цитирует ТАСС слова федерального чиновника.

Отметим, что до этого с аналогичной идеей выступил глава Минфина Антон Силуанов, который указал на необходимость возвращения к дискуссии о сокращении расчетов наличностью при крупных покупках.

Министр финансов полагает, что такая мера сделала бы экономику более прозрачной и позволила бы увеличить налоговую базу.

В целом же в нашей стране инициативу о сокращении расчетов наличными обсуждают с 2012 года. В Госдуму даже был внесен соответствующий проект закона, который, впрочем, не был принят.

