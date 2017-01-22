Фото: smiexpress.ru
Певица Пелагея впервые стала мамой – у нее родилась дочь от хоккеиста Ивана Телегина.
Как сообщает ТАСС, о рождении дочери журналистам рассказал сам Телегин, отметив что девочка появилась на свет в субботу, 21 января.
"У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо", — отметил хоккеист.
Также он рассказал, что дочке подарили куколку-неваляшку.
Отметим, что официально Иван Телегин и Пелагея оформили свои отношения летом прошлого года.
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