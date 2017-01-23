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Рабочая неделя в Барнауле началась с серьезных пробок. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице семибалльные пробки.

Движение затруднено на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной и вниз. Традиционно "стоит" Павловский тракт от кольца с пересечением Малахова, улица Власихинская, проспект Красноармейский, улица Кутузова.

Проезд также затруднен на улице Попова, 80-й Гвардейской Дивизии.