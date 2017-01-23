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Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в убийстве 21-летней девушки, которое произошло около железнодорожной станции Новокубанск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Армавир.ру".

Как сообщается, ЧП произошло еще в пятницу, 20 января. Нападавшие выстрелили из автомата Калашникова девушке в голову. Она скончалась на месте происшествия.

В совершении преступления подозревают двух человек. Силовики занимаются розыском второго подозреваемого.