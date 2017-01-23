Фото: allpack.ru
Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в убийстве 21-летней девушки, которое произошло около железнодорожной станции Новокубанск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Армавир.ру".
Как сообщается, ЧП произошло еще в пятницу, 20 января. Нападавшие выстрелили из автомата Калашникова девушке в голову. Она скончалась на месте происшествия.
В совершении преступления подозревают двух человек. Силовики занимаются розыском второго подозреваемого.
Комментарии
девушек любить надо а не стрелять........а этих стрелков-извращенцев стрелять !
Интересна причина
это ж как надо насолить, чтобы её из автомата...
Ха , да в этих кубанский столицах не только автоматы есть. По численности нелегального оружия они находятся рядом с Чечней и Дагестаном
Станицах*
Носороги 100пудово
вот этих нелюдей, которые девчонку убили, прибить мало.