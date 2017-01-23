Фото: kp.ru

Знаменитая американская певица Мадонна заявила, что журналисты вырвали из контекста и неправильно истолковали ее нецензурные слова, сказанные во время выступления на марше протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я не жестокий человек, я не пропагандирую насилие, и это важно, чтобы люди услышали и поняли мою речь целиком, а не просто услышали одну фразу, вырванную из общего контекста", – переводит слова певицы ТАСС.

Также Мадонна подчеркнула, что ее речь была построена на метафорах. Кроме этого, она отметила, что руководствовалась "двумя взглядами на вещи". Во-первых, надеждой, во-вторых, гневом и возмущением.

Как сообщалось ранее, протестный марш прошел в Вашингтоне в субботу, 21 января. Там певица обратилась с речью к собравшимся. Свою речь она подкрепила нецензурными выражениями. Кроме того, она сказала, что "много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом".