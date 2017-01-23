Фото: kp.ru
Знаменитая американская певица Мадонна заявила, что журналисты вырвали из контекста и неправильно истолковали ее нецензурные слова, сказанные во время выступления на марше протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Я не жестокий человек, я не пропагандирую насилие, и это важно, чтобы люди услышали и поняли мою речь целиком, а не просто услышали одну фразу, вырванную из общего контекста", – переводит слова певицы ТАСС.
Также Мадонна подчеркнула, что ее речь была построена на метафорах. Кроме этого, она отметила, что руководствовалась "двумя взглядами на вещи". Во-первых, надеждой, во-вторых, гневом и возмущением.
Как сообщалось ранее, протестный марш прошел в Вашингтоне в субботу, 21 января. Там певица обратилась с речью к собравшимся. Свою речь она подкрепила нецензурными выражениями. Кроме того, она сказала, что "много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом".
Комментарии
а вот и задняя...)))
Казимир поддерживает Мадонну.
Те в целом она его хвалила?)))
Старушка к старости слаба мозгами стала... Это такой бесплатный пиар, как у Пугачевой
старушка-порнушница будет опровергать свои же слова? это не она грозила взорвать Белый дом, раз там Трамп, а неё любимица сумасшедшая старуха Клинтонша? это не она матерно послала Трампа? это не она призывала к революции?
итог: разгромили Макдональдс, 200 задержанных...
а более всего интересно, что марши протеста по поводу выборов американского (!) президента прокатились по Грузии, Германии, Прибалтике. вам то какое дело до американского президента???
Закрутила лоханью старая дрань.
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 09:45 прокатились по Грузии, Германии, Прибалтике
Так то это хорошо. Значит, скоро они лишатся поддержки США.
Может пирожков митингующим напечь?
- гость - 23 января 2017 г. 09:54
Им и так Вики Нуланд с бабой Хилей напекли.
- гость - 23 января 2017 г. 09:29 Казимир поддерживает Мадонну.
Все ждут когда Казимир включит заднюю, но не кому не в домёк, что он на ней движется по жизни, якобы вперёд
Извиняюсь, "не в домёк" - это конечно я сильно написал, стыдно стало )))
Инсайдер 23 января 2017 г. 10:01
Самое интересное когда Казимир включит заднюю и скажет, что Трамп серьезный и уважаемый человек. Вот это будет хохма.
Он уже на полпути: старые обутки уже снял, правда новые ещё не надел. Осталось немножко подождать, как только с вашингтонского обкома подоспеет новая партия пургена
Сумрачный гений зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:15 ========================= я штото пропустил? САЛИБРа больше нету?
старые обутки уже снял, правда новые ещё не надел. Осталось немножко подождать, как только с вашингтонского обкома подоспеет новая партия пургена
или методички привезут новые
Сумрачный гений зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:15
Казя выжидает удобный момент, когда Трамп ругнет Россию, вот тогда он и устремится вылизывать сапоги нового хозяина и будет кричать, что он его всю жизнь ждал.
второй майдан? бгг Мадонна клюет дающую руку
ололо 23 января 2017 г. 10:25 я штото пропустил? САЛИБРа больше нету?
Есть, он ждёт удобного момента чтобы легко и непринужденно выступить на стороне Трампа. Беда лишь в том, что Дональд до сих пор повода не дал
- гость - 23 января 2017 г. 10:34 Казя выжидает удобный момент
О том и разговор! Думаю ждать долго не придётся ибо при кажущейся объективности Трампа, он всё же винтик огромного механизма, который не может в одночасье сменить вектор движения, инертные массы не дадут.
ЗЫ Кстати, Обама на этом сломался и поплыл по течению. Вспомните его риторику о перегрузке отношений с РФ.
Сумрачный гений зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:38
+++
Сумрачный гений зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:38 [больше года] [больше 1000 сообщений] ================================ уфф... славатрампусалибруслава!!111