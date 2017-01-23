Ученые признаются, что очень мало знают о тех, кто живет в глубоких морских водах. Глубоководные существа мало изучены. Между тем 57 лет назад, 23 января 1960 года, был установлен рекорд по погружению на дно Марианской впадины. И сегодня мы показываем вам наиболее причудливых и жутких обитателей морского дна.
Гигантский изопод
Жуткое создание. Мог бы послужить вдохновением для какого-нибудь Ридли Скотта.
Большерот, или рыба-пеликан
Особенно пугающим свойством этой рыбы является умение широко раскрывать пасть.
Рыба-гадюка.
Хитрый свет на кончике уса этой поразительной рыбы губит наивных морских простачков.
Морской дракон
Биолюминесценция зубов позволяет заманивать добычу. Только представьте себе светящиеся зубы в полной мгле!
Сивма
Многощетинковый червь, у которого вдоль тела расположены светящиеся каелки. В случае опасности сивма мечет их вокруг себя, что отвлекает источник опасности.
Адский вампир
Практически каждый миллиметр тела глубоководного моллюска покрыт светящимися элементами.
Акула-призрак
Такие акулы не внушают страх. Скорее, недоумение.
Синекольчатый осьминог
Одно из самых ядовитых животных в мире. Не судите по пестрой и красивой обертке.
Слепой омар
Длинные клешни этого чуда природы несут смерть.
Комментарии
Интересная статья, но побольше информации не помешало бы
Работал как-то в одном бабс...пардон, женском "коллективе". Сразу узнал в этом посте некоторых особей. Какое поразительное сходство!
Патамушта 23 января 2017 г. 13:31 Работал как-то в одном бабс...пардон, женском "коллективе". Сразу узнал в этом посте некоторых особей. Какое поразительное сходство! ================= Я в мужском работала. Так один экземпляр тоже напоминал морскую тварь. Подлый и ядовитый на язык. Его только начальник периодически мог на место поставить, когда тот и на него свой яд пытался брызнуть.
- гость - 23 января 2017 г. 13:47
Неправда всё это!
Какая большая мокрица на первой фоточке.