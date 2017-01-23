Ученые признаются, что очень мало знают о тех, кто живет в глубоких морских водах. Глубоководные существа мало изучены. Между тем 57 лет назад, 23 января 1960 года, был установлен рекорд по погружению на дно Марианской впадины. И сегодня мы показываем вам наиболее причудливых и жутких обитателей морского дна.

Гигантский изопод

Жуткое создание. Мог бы послужить вдохновением для какого-нибудь Ридли Скотта.

Большерот, или рыба-пеликан

Особенно пугающим свойством этой рыбы является умение широко раскрывать пасть.

Рыба-гадюка.

Хитрый свет на кончике уса этой поразительной рыбы губит наивных морских простачков.

Морской дракон

Биолюминесценция зубов позволяет заманивать добычу. Только представьте себе светящиеся зубы в полной мгле!

Сивма

Многощетинковый червь, у которого вдоль тела расположены светящиеся каелки. В случае опасности сивма мечет их вокруг себя, что отвлекает источник опасности.

Адский вампир

Практически каждый миллиметр тела глубоководного моллюска покрыт светящимися элементами.

Акула-призрак

Такие акулы не внушают страх. Скорее, недоумение.

Синекольчатый осьминог

Одно из самых ядовитых животных в мире. Не судите по пестрой и красивой обертке.

Слепой омар

Длинные клешни этого чуда природы несут смерть.