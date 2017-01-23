Фото: barnaul.org, altai-eparhia.ru

Чин освящения провел накануне в барнаульском храме Иоанна Предтечи митрополит Барнаульский и Алтайский владыка Сергий.

Как сообщили в алтайской митрополии, после Божественной литургии вокруг храма прошел крестный ход.

На богослужении в храме присутствовали строители, благотворители и прихожане. Также сообщается, что митрополит вознес молитву о мире на Украине, а затем Сергий поздравил всех собравшихся и выразил благодарность тем, кто возводил храм.

Напомним, что в декабре прошлого года в храме Иоанна Предтечи был установлен четырехметровый крест-голгофа.