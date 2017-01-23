Фото: concertcity.ru
Пользователи интернета начали шутить после выпуска программы "Пока все дома", которая показала дом певца Стаса Михайлова. В эфир передача вышла на Первом канале в воскресенье, 22 января.
Стас Михайлов приехал с гастролями в Вашингтон pic.twitter.com/AtDvgcjKJq— Weburg (@wbrg) 22 января 2017 г.
В принципе, Стас Михайлов ничем не отличается от бомжа. Те тоже едят прямо с мраморной и гранитной плитки pic.twitter.com/cKkUGObxQw— RIP Новости (@riarip) 22 января 2017 г.
Как пишет Lenta.ru, пользователи сети поразились роскошным особняком, в котором живет певец с женой и двумя дочерьми. Больше всего поразил огромный обеденный зал с мраморным столом, причем ведущему выдали одноразовые тапочки.
Также зрители остались под впечатлением от патриотических взглядов Михайлова. Певец несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать".
Комментарии
Бе... Ампир. Как в этом музее жить?
А чему поражаться? Он деньги заработал. Силой на концерты не тащил никого. Вот когда у чиновника такой дворец, вот тогда надо поражаться.
Стас Михайлов - гений!! Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30, **ты моя, я твоя, без тебя мне пипец. А те и рады бабло тащить
на редкость отвратное мурло) но, с другой стороны, я убежден, что каждый из вас, когда начнет зарабатывать миллионы, будет отдавать 99% денег нуждающимся)
Давайте не будем путать бизнес (пусть и творческий) и воровство из бюджета. Я ничего не имею против состоятельный граждан, которые зарабатывают деньги своим трудом. А те прихвастни, что садятся на линии гос.финансирования и раскрывают там свой карман, никогда не будут иметь уважения в глазах общества.
там еще запорожец стоит - по дому ездить
деньги он, конечно, заработал. Не то что большинство высокопоставленных чиновников, Вот только большие сомнения, что все налоги заплатил. Вот здесь его стоило бы проверить по пристальнее!!!!
Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30,
за 50
вот же упырь( противный он до невозможности(
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 10:00 на редкость отвратное мурло) но, с другой стороны, я убежден, что каждый из вас, когда начнет зарабатывать миллионы, будет отдавать 99% денег нуждающимся)
аГА, ТАК И ЕСТЬ, потому и бедных много, все всё раздают.
Во всяком случае, он заработал! Если кто-то считает, это легко и просто - пожалуйста, пусть докажет это остальным! Ну а раз Михайлов все заработал, я не думаю, что стоит это обсуждать, остается только порадоваться за него, добился всего сам!
Вот только большие сомнения, что все налоги заплатил.
+++++++ А кто из артистов их платит, Некоторые у Малахова плачут как им плохо, их обманывают, пенсия 6000, как Илья Резник говорил, но сыну пару раз машины брал за миллионы. Вот за остальными налоговая бдит, чтобы копейка мимо не пролетела, а певцы, чиновники, олигархи, налоговики, захарченки,взяточники, честные суды и прокуроры это, знаете ли, за них народ заплатит. Блииин, да их много, оказывается.
Ипонамать зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:08 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30,
за 50
Да ну, моей маме 57, терпеть его не может, её подруги тоже. Правда, они все замужние.
Ипонамать зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:08 Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30,
за 50
Это Вы просто сейчас уточнили, что С.Михайлов больше 20-ти лет на сцене ))
по мне так лучше Кинчева слушать, а не эту блевоту
Завидуйте молча, буратины.
а Кизякову самый большой стул выдали, практически трон. молодцы.
на столе стоят фигурки негритят.