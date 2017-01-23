Фото: concertcity.ru

Пользователи интернета начали шутить после выпуска программы "Пока все дома", которая показала дом певца Стаса Михайлова. В эфир передача вышла на Первом канале в воскресенье, 22 января.

Стас Михайлов приехал с гастролями в Вашингтон pic.twitter.com/AtDvgcjKJq — Weburg (@wbrg) 22 января 2017 г.

В принципе, Стас Михайлов ничем не отличается от бомжа. Те тоже едят прямо с мраморной и гранитной плитки pic.twitter.com/cKkUGObxQw — RIP Новости (@riarip) 22 января 2017 г.

Как пишет Lenta.ru, пользователи сети поразились роскошным особняком, в котором живет певец с женой и двумя дочерьми. Больше всего поразил огромный обеденный зал с мраморным столом, причем ведущему выдали одноразовые тапочки.

Также зрители остались под впечатлением от патриотических взглядов Михайлова. Певец несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать".