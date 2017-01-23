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Новости

Пользователи сети поразились роскошному коттеджу Стаса Михайлова

, ИА "Амител"
В воскресенье, 22 января, вышла программа "Пока все дома" со Стасом Михайловым

Фото: concertcity.ru

Пользователи интернета начали шутить после выпуска программы "Пока все дома", которая показала дом певца Стаса Михайлова. В эфир передача вышла на Первом канале в воскресенье, 22 января.

Как пишет Lenta.ru, пользователи сети поразились роскошным особняком, в котором живет певец с женой и двумя дочерьми. Больше всего поразил огромный обеденный зал с мраморным столом, причем ведущему выдали одноразовые тапочки. 

Также зрители остались под впечатлением от патриотических взглядов Михайлова. Певец несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.01.2017 09:51
- гость -

Бе... Ампир. Как в этом музее жить?

0  0
23.01.2017 09:52
- гость -

А чему поражаться? Он деньги заработал. Силой на концерты не тащил никого. Вот когда у чиновника такой дворец, вот тогда надо поражаться.

1  0
23.01.2017 09:55
Anarchy

Стас Михайлов - гений!! Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30, **ты моя, я твоя, без тебя мне пипец. А те и рады бабло тащить

0  0
23.01.2017 10:00
Геноцид Эклеров

на редкость отвратное мурло) но, с другой стороны, я убежден, что каждый из вас, когда начнет зарабатывать миллионы, будет отдавать 99% денег нуждающимся)

0  0
23.01.2017 10:00
- гость -

Давайте не будем путать бизнес (пусть и творческий) и воровство из бюджета. Я ничего не имею против состоятельный граждан, которые зарабатывают деньги своим трудом. А те прихвастни, что садятся на линии гос.финансирования и раскрывают там свой карман, никогда не будут иметь уважения в глазах общества.

0  0
23.01.2017 10:00
Filin

там еще запорожец стоит - по дому ездить

0  0
23.01.2017 10:02
А

деньги он, конечно, заработал. Не то что большинство высокопоставленных чиновников, Вот только большие сомнения, что все налоги заплатил. Вот здесь его стоило бы проверить по пристальнее!!!!

0  0
23.01.2017 10:08
Ипонамать

Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30,

за 50

0  0
23.01.2017 10:14
обезъяна

вот же упырь( противный он до невозможности(

0  0
23.01.2017 10:16
- гость -

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 10:00 на редкость отвратное мурло) но, с другой стороны, я убежден, что каждый из вас, когда начнет зарабатывать миллионы, будет отдавать 99% денег нуждающимся)

аГА, ТАК И ЕСТЬ, потому и бедных много, все всё раздают.

0  0
23.01.2017 10:16
- гость -

Во всяком случае, он заработал! Если кто-то считает, это легко и просто - пожалуйста, пусть докажет это остальным! Ну а раз Михайлов все заработал, я не думаю, что стоит это обсуждать, остается только порадоваться за него, добился всего сам!

0  0
23.01.2017 10:22
- гость -

Вот только большие сомнения, что все налоги заплатил.

+++++++ А кто из артистов их платит, Некоторые у Малахова плачут как им плохо, их обманывают, пенсия 6000, как Илья Резник говорил, но сыну пару раз машины брал за миллионы. Вот за остальными налоговая бдит, чтобы копейка мимо не пролетела, а певцы, чиновники, олигархи, налоговики, захарченки,взяточники, честные суды и прокуроры это, знаете ли, за них народ заплатит. Блииин, да их много, оказывается.

0  0
23.01.2017 10:24
- гость -

Ипонамать зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:08 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30,

за 50

Да ну, моей маме 57, терпеть его не может, её подруги тоже. Правда, они все замужние.

0  0
23.01.2017 10:30
Gena

Ипонамать зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:08 Да, нашел нишу -непристроенные бабёнки овер 30,

за 50

Это Вы просто сейчас уточнили, что С.Михайлов больше 20-ти лет на сцене ))

0  0
23.01.2017 10:33
обезъяна

по мне так лучше Кинчева слушать, а не эту блевоту

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23.01.2017 10:35
Deckman

Завидуйте молча, буратины.

0  0
23.01.2017 10:56
финт

а Кизякову самый большой стул выдали, практически трон. молодцы.

на столе стоят фигурки негритят.

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