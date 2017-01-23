Банк России с понедельника, 23 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского банка "Тальменка-банк", говорится в сообщении регулятора.
"Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России", – говорится в сообщении ЦБ.
Сообщается, что кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Руководство и собственники ООО "КБ "Тальменка-банк" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций", – добавляется в пресс-релизе регулятора.
В соответствии с приказом Банка России с 23 января в ООО "КБ "Тальменка-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО "КБ "Тальменка-банк" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 января 2017 года занимал 425-е место в банковской системе РФ.
Это второй алтайский банк после "Зернобанка", у которого была отозвана лицензия. Теперь федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.
"Тальменка-банк" создан в 1990 году в Тальменском районе Алтайского края. Совладельцами банка являются 9 физлиц, в том числе член совета директоров банка Константин Федоряк (владеет 9,9% капитала банка), который также занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления ФГКУ "Росгранстрой" – структуры Министерства транспорта РФ.
Ключевыми бенефициарами банка являются Сергей Кравец и председатель правления Олег Семкичев с долями по 19,5% у каждого.
Комментарии
Ну это ожидаемо, после начала проблем у клиентов еще неделю назад. Держите деньги в первой 20-ке банков, нафига в такие мелкие вкладываетесь?
в итоге должен остаться только один - Сбербанк
У них прОценты повыше.
В прошлые годы это был хороший банк Последние годы с ними дел не имел Но все равно их жалко
И для физиков до 1.4 миллиона все застраховано, включая проценты. А при 5 % в сбере - надежнее под подушкой хранить.
10-09 уже много лет в МДМ, сейчас он слился с Бинбанком. А Сбер - это совсем низкие проценты.
тут такая фича: чем бак надежнее, тем меньше процентная ставка. более мелкие, и соответственно более неустойчивые вынуждены завлекать более высокими ставками.
Умерла так умерла
То, что он умрет, еще года 3 назад говорили, когда собственники менялись. Для этого и был куплен вроде.