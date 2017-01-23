Банк России с понедельника, 23 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского банка "Тальменка-банк", говорится в сообщении регулятора.

"Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России", – говорится в сообщении ЦБ.

Сообщается, что кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



"Руководство и собственники ООО "КБ "Тальменка-банк" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций", – добавляется в пресс-релизе регулятора.

В соответствии с приказом Банка России с 23 января в ООО "КБ "Тальменка-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО "КБ "Тальменка-банк" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 января 2017 года занимал 425-е место в банковской системе РФ.

Это второй алтайский банк после "Зернобанка", у которого была отозвана лицензия. Теперь федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

"Тальменка-банк" создан в 1990 году в Тальменском районе Алтайского края. Совладельцами банка являются 9 физлиц, в том числе член совета директоров банка Константин Федоряк (владеет 9,9% капитала банка), который также занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления ФГКУ "Росгранстрой" – структуры Министерства транспорта РФ.

Ключевыми бенефициарами банка являются Сергей Кравец и председатель правления Олег Семкичев с долями по 19,5% у каждого.