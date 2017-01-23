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Проезд в барнаульских трамваях после недавнего роста тарифов и введения электронной системы оплаты поездок вновь может подорожать, сообщают "Вести 22".

Отмечается, что муниципальное предприятие "Горэлектротранс" проанализировало наиболее нерентабельные часы работы. Оказалось, что после девяти часов вечера в краевой столице курсируют 140 трамваев. При этом они перевозят до полуночи около четырех тысяч человек. Это примерно по 28 человек при вместимости 115 человек за один рейс.

По словам главы "Горэлектротранса" Александра Семыкина, на предприятии в прошлом году общий убыток составил около 67 миллионов рублей. При этом 40 миллионов рублей из этих средств выпадает на то, что компания работает после девяти часов вечера.

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"Ориентируясь на это, оставим как максимум половину подвижного состава. Напрашивается и повышение тарифа после вот этого времени", – сказал господин Семыкин.

Не исключено, что повышение тарифа на вечерние поездки в трамваях произойдет уже ближайшей весной.