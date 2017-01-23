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Новости

Проезд в барнаульских трамваях вновь может подорожать

, ИА "Амител"
По словам директора "Горэлектротранса" Александра Семыкина, "напрашивается повышение тарифа"

Фото: mishbamych.livejournal.com

Проезд в барнаульских трамваях после недавнего роста тарифов и введения электронной системы оплаты поездок вновь может подорожать, сообщают "Вести 22".

Отмечается, что муниципальное предприятие "Горэлектротранс" проанализировало наиболее нерентабельные часы работы. Оказалось, что после девяти часов вечера в краевой столице курсируют 140 трамваев. При этом они перевозят до полуночи около четырех тысяч человек. Это примерно по 28 человек при вместимости 115 человек за один рейс.

По словам главы "Горэлектротранса" Александра Семыкина, на предприятии в прошлом году общий убыток составил около 67 миллионов рублей. При этом 40 миллионов рублей из этих средств выпадает на то, что компания работает после девяти часов вечера.

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"Ориентируясь на это, оставим как максимум половину подвижного состава. Напрашивается и повышение тарифа после вот этого времени", – сказал господин Семыкин.

Не исключено, что повышение тарифа на вечерние поездки в трамваях произойдет уже ближайшей весной.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.01.2017 10:05
Ипонамать

о как

0  0
23.01.2017 10:06
- гость -

а кто-то говорил что введение электронного проездного в интересах пассажиров

0  0
23.01.2017 10:07
- гость -

23.01.2017 10:06 - гость - Наверное не смогли окупить вложения.

0  0
23.01.2017 10:10
- гость -

"пассажиры будут убеждаться в преимуществе системы электронных расчетов за проезд" (с)

0  0
23.01.2017 10:11
- гость -

транспорт 3 тысячелетия, дороже чадящих автобусов. просто меньше надо воровать

0  0
23.01.2017 10:19
- гость -

Раньше я был против подобных комментов, но теперь скажу: закопайте рельсы на Ленинском, лучше пусть автобусов больше ходит и меньше пробок, чем слушать такие отмазки...

0  0
23.01.2017 10:20
- гость -

Так потому что не дождешься после девяти транспорта и ходит как попало, не по маршруту...

0  0
23.01.2017 10:21
- гость -

да и насколько сильно там себестоимость увеличивается, если они после 9 часов ездят. во-первых, электротранспорт экономичнее, чем автобус. что, от того, что с 9 вечера до 11 вечера некоторое количество трамваев еще на линии, от этого пути сильнее изнашиваются или провода? или пути от снега надо больше очищать? зарплата кондуктора и водителя (копейки!) тоже от этого не растет

0  0
23.01.2017 10:24
- гость -

О! Правильно сказали теперь вместо доходов от нефти будут доходы от людей. выжмут всё.

0  0
23.01.2017 10:25
- гость -

ну так они того и добиваются, чтобы рельсы выкопать и продать. очевидно, пенсия близится

0  0
23.01.2017 10:27
- гость -

"просто меньше надо воровать" А дочурке на шубку? А тёшеньке на котеджик? Вы чО? ОМЕРИКА НЕ ДРЕМЛЕТ! ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЕСЬ!

0  0
23.01.2017 10:27
Геноцид Эклеров

рельсы и вагоны на металлолом сдать. электроэнергию съэкономить. улицы станут шире.

одни плюсы)

0  0
23.01.2017 10:27
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 10:24 О! Правильно сказали теперь вместо доходов от нефти будут доходы от людей. выжмут всё. --- это же местные мутят. какие у них доходы от нефти? и в экономике то Вы явно не спец: если люди не работают а фиг пойми чем заняты на работе, что с них можно вытянуть?

0  0
23.01.2017 10:28
- гость -

либерасня еще Америку приписала, совсем больные чо

0  0
23.01.2017 10:32
Anarchy

Трамвай задавит нас наверняка, Трамвай повесит нас наискосок, Трамвай раскроет нас на несколько частей, Трамвай подарит нас под розовым дождём.

Трамвай поверит нас среди морей, Трамвай забудет нас туда-сюда, Трамвай сыграет нас на медленном огне, Трамвай согреет нас доверчивой листвой

И пропадёт... Г.О (с)

0  0
23.01.2017 10:33
An Vlad

"Ориентируясь на это, оставим как максимум половину подвижного состава ------------------------ А следом и сокращение трудового коллектива, и на остановках кто-то по часу стоять будет... Позитифф Бося, так ведь?

0  0
23.01.2017 10:33
- гость -

- гость - 23 января 2017 г.10:27, ты родной, только по трамваям видишь увеличение цен? На продукты, на перевозки, на коммуналку не замечаешь? Не? Про акцизы чо нить слыхал и про их рост? А про платон? А про налогообложение с рыночной стоимости недвижки?

0  0
23.01.2017 10:36
- гость -

10:33 Про акцизы чо нить слыхал и про их рост? --- это чтобы ты бухал меньше

0  0
23.01.2017 10:37
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 10:2

если люди не работают а фиг пойми чем заняты на работе, что с них можно вытянуть?

имущественый налог, дорожный налог, акзиз на бензин, экологический налог, налог на домашних животных, НДС.... список можно продолжать бесконечно

0  0
23.01.2017 10:38
ыть

Чья-то задница напрашивается на розги, я бы сказал. Попилили деньги на терминалы с картами, практически никто не покупает их и опять хотят денег.

0  0
23.01.2017 10:39
- гость -

смешно. за что подорожать за сходы с маршрута, за дубак в вагонах?

0  0
23.01.2017 10:39
- гость -

- гость - 23 января 2017 г.10:36 Дурака включил или он не выключается? Акцизы на бензин. А это всё повышает: и перевозки и продукты и дальше по цепочки. В том числе затраты каждой семьи где есть машина.

0  0
23.01.2017 10:39
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 10:37 --- да это понятно налогов больше. в итоге люди конечно будут меньше кушать, а государство от этого богаче на станет

0  0
23.01.2017 10:41
Ипонамать

еще и гонщик целый вагон вывел из эксплуатации

0  0
23.01.2017 10:41
- гость -

Раньше я был против подобных комментов, но теперь скажу: закопайте рельсы на Ленинском, лучше пусть автобусов больше ходит и меньше пробок, чем слушать такие отмазки...

согласен, хоть и тоже всегда был за трамвай, но эти видом транспорта пользоваться нереально стало

0  0
23.01.2017 10:42
- гость -

да и насколько сильно там себестоимость увеличивается, если они после 9 часов ездят. во-первых, электротранспорт экономичнее, чем автобус. что, от того, что с 9 вечера до 11 вечера некоторое количество трамваев еще на линии, от этого пути сильнее изнашиваются или провода? или пути от снега надо больше очищать? зарплата кондуктора и водителя (копейки!) тоже от этого не растет Источник: © ИА "Амител"

хорошие вопросы

0  0
23.01.2017 10:43
NG1

после 9 никогда на трамвай не сажусь, они почти всегда идут до какого-нибудь депо, причём говорят об этом на середине маршрута. с центра уж лучше на 53 доеду, там хотя бы до нужного места довезут

0  0
23.01.2017 10:44
- гость -

"Ориентируясь на это, оставим как максимум половину подвижного состава ------------------------ А следом и сокращение трудового коллектива, и на остановках кто-то по часу стоять будет... Позитифф Бося, так ведь? Источник: © ИА "Амител"

а следом и трамваи уберут. вообще

0  0
23.01.2017 10:56
- гость -

электричество непомерно дорогое! Вода крутит генераторы забесплатно, генераторы на большинстве гидростанций еще Советские, никаких вложений, одно народоимение!

0  0
23.01.2017 10:56
- гость -

электричество непомерно дорогое! Вода крутит генераторы забесплатно, генераторы на большинстве гидростанций еще Советские, никаких вложений, одно народоимение!

0  0
23.01.2017 10:56
CALIBR

По словам главы "Горэлектротранса" Александра Семыкина, на предприятии в прошлом году общий убыток составил около 67 миллионов рублей. При этом 40 миллионов рублей из этих средств выпадает на то, что компания работает после девяти часов вечера. +++++++++++++++ Почему стало актуально только сейчас а не до 1 декабря , когда ввелись новые тарифы ?

Не исключено, что повышение тарифа на вечерние поездки в трамваях произойдет уже ближайшей весной. ++++++++++++++ если такие хозяйственники , то почему не с 1 февраля , к примеру , а весной ? Отвечаю: весной день увеличится , народ попрёт на дачи/с дач ,примерно с 19 часов при меньшем количестве трамваев можно вполне подтянуться ,включив повышающий коэффициент. В утренние часы тоже можно ввести повышающий коэффициент.

0  0
23.01.2017 11:06
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 10:39

да это понятно налогов больше. в итоге люди конечно будут меньше кушать, а государство от этого богаче на станет

государство есть машина насилия в интересах господствующего класса

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $34,5 млрд — до $192 млрд, следует из данных индекса миллиардеров Bloomberg.

Среди них наибольшую выгоду в уходящем году получил основной владелец НЛМК Владимир Лисин, совокупная стоимость активов которого увеличилась на $5,5 млрд — до $13,1 млрд. Второе место по росту состояния занял президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, стоимость его активов в 2016 году выросла на $5,2 млрд — до $11,9 млрд. Третье место досталось главе и основному совладельцу «Еврохима» Андрею Мельниченко, состояние которого увеличилось на $5 млрд — до $11,1 млрд....

В 2016 году выросло состояние и других российских миллиардеров. Так, стоимость активов Геннадия Тимченко выросла на $4,8 млрд — до $11,4 млрд. Алексей Мордашов прибавил $4,3 млрд, его состояние выросло до $16,6 млрд. Далее по приросту активов идут Леонид Михельсон (+$4,2 млрд, $17,2 млрд); Владимир Потанин (+$1,8 млрд, $16,5 млрд); Виктор Вексельберг (+$1,5 млрд, $14,2 млрд); Михаил Фридман (+$1,1 млрд, $13,2 млрд); Герман Хан (+$902,7 млн, $9,1 млрд); Алишер Усманов (+$880,5 млн, $12,9 млрд); Алексей Кузьмичев (+$681,1 млн, $6,8 млрд); Михаил Прохоров (+$634,6 млн, $10,6 млрд) и Дмитрий Рыболовлев (+$341,5 млн, $9,6 млрд).

0  0
23.01.2017 11:08
- гость -

вот, и наш главный трамвайщик хочет в этот список попасть)

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23.01.2017 11:16
- гость -

Во всем виноват Трамп

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