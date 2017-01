Фото: pixabay.com

Одна из страниц The New York Times в социальной сети Twitter подверглась атаке. После этого в аккаунте появилось сообщение о том, что Москва нанесет ракетный удар по Америке, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Hill.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", — было написано в посте.

Позже на странице этого издания появилась информация, что сообщение было опубликовано без разрешения редакции. По данному факту идет расследование.