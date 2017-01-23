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Одна из страниц The New York Times в социальной сети Twitter подверглась атаке. После этого в аккаунте появилось сообщение о том, что Москва нанесет ракетный удар по Америке, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Hill.
"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", — было написано в посте.
Позже на странице этого издания появилась информация, что сообщение было опубликовано без разрешения редакции. По данному факту идет расследование.
Комментарии
Мож бахнем?
кто не спрятался, мы не виноваты?
ви 23 января 2017 г. 10:17 Мож бахнем? =========== Так они тоже бахнут.
Идиотия зашкаливает. Ага, просыпаюсь, читаю новости , СРАЗУ ВЕРЮ И БЕГУ В БУНКЕР. На что надеются сии бараны? (причем эти бараны имеются по разные стороны баррикад)
"Обязательно бахнем! Весь мир в труху! Но позже..."
атака могла быть делом рук кибергруппировки OurMine, известной взломами популярных аккаунтов в социальных сетях, в том числе Twitter создателя этого ресурса Джека Дорси, а также компаний Marvel и Netflix.
стоило мне уйти и......
Казимир в шоке.