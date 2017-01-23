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Новости

СМИ: Россия может победить армию Британии за день

, ИА "Амител"
Численность войск армии Британии достигла своего минимума

Фото: pixabay.com

Издание Daily Mail, ссылаясь на данные доклада Центра исторического анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках Великобритании (CHACR), написало, что армия этой страны в настоящее время не может оставаться эффективной боевой силой. Это связано с резким сокращением расходов за последние годы. Об этом пишут "Ведомости".

Как сообщает издание, сейчас численность войск достигла своего минимума. Авторы доклада отмечают, что сокращение финансирования армии привело к ослаблению возможностей британской обороны. Также в документе говорится, что "компетентный враг" может уничтожить британскую армию за один день. В качестве "компетентного врага" в пример приводится Россия.

При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия  не находится под угрозой прямого нападения. Но между тем всегда есть вероятность оказаться в центре военного конфликта, утверждается в докладе.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.01.2017 10:36
- гость -

Дык ещё Хрущов грил одна бомба и нет острова... правда ща в ответку может прилететь неслабо... не только Воронежу может достаться...

0  0
23.01.2017 10:38
- гость -

Казимир негодует.

0  0
23.01.2017 10:44
Anarchy

Ну, допустим, сможет. И что дальше? Просто из-за амбиций взять и победить? В чем квинтэссенция этой победы будет? Что бы начать войну, нужно иметь определенную цель.

0  0
23.01.2017 10:48
CALIBR

При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. +++++++++++ Абсолютно правы : дымящая гордость флота встаёт на полную модернизацию с 2018 года , можно смело исключать прямое нападение ближайшие пять -семь лет. * ключевое слово "резкое сокращение расходов за эти годы" Трамп обещал напрячь членов НАТО материально, скоро будут перемены.

0  0
23.01.2017 10:48
Кока-кольщик

Ну, допустим, сможет. И что дальше?

через СМИ идет накачка необходимости увеличения бюджета на армию, не более.

0  0
23.01.2017 10:56
ви

Ну если прям в развалочку на расслабоне то мож и целый день уйдет.

А так казимирами закидаем.

0  0
23.01.2017 10:56
гость

Трамп повесил у себя в кабинете портрет Черчеля, вместо Лютера Кинга, так что Британия и это переживет.

0  0
23.01.2017 10:57
Алекс

Не совсем реальная ситуация! Главный российский кошелек, члены правительства, олигархат грабя колонию оседают в Лондоне, они же не будут сами себя уничтожать...

0  0
23.01.2017 10:57
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:48

Чудо в перьях, ты по-прежнему считаешь президента США Дональда Дж. Трампа клоуном и скандалом ходячим? Или уже потихоньку начинаешь переобуваться?

0  0
23.01.2017 11:00
CALIBR

Алекс 23 января 2017 г. 10:57 Не совсем реальная ситуация! Главный российский кошелек, члены правительства, олигархат грабя колонию оседают в Лондоне, они же не будут сами себя уничтожать... ++++++++++++++ Убедительный аргумент ,согласен - Р.Абрамович не допустит !

0  0
23.01.2017 11:09
- гость -

Алекс 23 января 2017 г. 10:57

А вы ознакомьтесь с санкционными списками лиц, имущество и счета которых могут быть арестованы, если будут обнаружены на Западе. Уверяю вас, что именно они принимают решения по вопросам обеспечения обороны страны, а не те, у кого есть недвига в Лондоне.

0  0
23.01.2017 11:19
гость

CALIBRам и прочим "знатокам" "дымящая гордость" прошла Гибралтар по пути домой, и о чудо, не дымит! Вопрос, это не ты сотоварщи сырой соломы в топку подбрасывал? А то, если Кузя в Ла-Манше "даст шапку", то кого винить?

0  0
23.01.2017 11:22
- гость -

С одной стороны - Daily Mail тот еще, мягко говоря, источник. С другой стороны - то, что такие вопросы поднимает даже желтенькая газета для домохозяек, говорит о том, что в Европе поняли - тратить деньги на оборону необходимо. Winter is Coming.

0  0
23.01.2017 11:23
- гость -

гость 23 января 2017 г. 11:19 "дымящая гордость" прошла Гибралтар по пути домой, и о чудо, не дымит! --- На буксире прошла, что ли?

0  0
23.01.2017 11:25
- гость -

11:23 Ага, тебя взяла))). Хотя кому ты нужен. Даже себе.

0  0
23.01.2017 11:26
Геноцид Эклеров

это лишь незамысловатый развод британского парламента на бабло для военного ведомства, не более того. плюсану кока-кольщику.

а вот пенсионерской размазне, что в сабже про британские тёрки за деньги, начинает поносить российский флот - позор.

0  0
23.01.2017 11:27
- гость -

Россия сколько лет в Чечне воевала? Там 1,5 млн. численность населения. 17300км2-территория. Правда, победить там кремль просто не захотел. Теперь ещё и ясак платит.

0  0
23.01.2017 11:28
- гость -

гость 23 января 2017 г. 11:19 Залили соляры нормальной, а в России бодяжная была)

0  0
23.01.2017 11:28
Алекс

23.01.2017 11:09 - гость -

Возможно. Ведь они одно целое - грабят колонию, а жизнь обустраивают в метрополии...

0  0
23.01.2017 11:30
- гость -

в Европе поняли - тратить деньги на оборону необходимо.

на них кто-то нападает? чисто геббельсовская пропаганда - окружать РФ со всех сторон, размещать базы, и при этом выть о нападении

0  0
23.01.2017 11:31
Anarchy

11-27 там ситуация такая была, что или стерать Ичкерию с лица земли, или откупаться. Не буду тут розжигать, но там гуманными и невливательными методами обойтись было нельзя.

0  0
23.01.2017 11:33
- гость -

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 11:26

Размазня это что-то слишком аморфное. А когда оно умничает и выглядит нелепо в глазах окружающих, это чудо в перьях.

0  0
23.01.2017 11:35
CALIBR

Пожирателю эклеров (еку) +++++++++++++ Спесь свою поумерь,балабол -речь шла не о российском флоте в целом ,а об отдельной посудине , родившейся с пуповиной на шее.

0  0
23.01.2017 11:36
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 11:25 Поискал. Нашел видео на ТыТрубе - официоз от канала "Звизда". (ссылку робот не пропускает, гугли видео «Адмирал Кузнецов» прошел Гибралтарский пролив)

Посмотри на 1:32 - дымит, родимый Где не дымит - видать, стоит без хода.

0  0
23.01.2017 11:38
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 11:30 чисто геббельсовская пропаганда - окружать РФ со всех сторон, размещать базы, и при этом выть о нападении --- чисто геббельсовская пропаганда - нападать на своих соседей, и при этом выть, что все тебя не любят и со всех сторон окружили.

0  0
23.01.2017 11:40
- гость -

чисто геббельсовская пропаганда - нападать на своих соседей, и при этом выть, что все тебя не любят и со всех сторон окружили.

кто на кого напал?

0  0
23.01.2017 11:40
местный

Геноцид Эклеров 11:26 вы часом не кочегар, с адмирала Кузи?

0  0
23.01.2017 11:41
Геноцид Эклеров

- гость - 23 января 2017 г. 11:33 нет, это не "чудо в перьях", это скорее старческое недоразумение, склероз, маразм... человек неадекватен, нуждается в специализированной медицинской помощи... жаль и его самого, и особенно его семью, они то чем Бога прогневали, что вынуждены кров с Казей делить?

0  0
23.01.2017 11:41
- гость -

Казя может задушить змия за 5 сек.

0  0
23.01.2017 11:43
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 11:40 СССР и РФ. На своих соседей.

0  0
23.01.2017 11:44
Геноцид Эклеров

местный 23 января 2017 г. 11:40 нет. а вы часом не ассенизатор?

- гость - 23 января 2017 г. 11:38 кто воет? конкретную фамилию предоставьте, и ссылку на вой. насчет нападений на соседей: вы клевещите.

0  0
23.01.2017 11:46
CALIBR

За 21 год нахождения в строю ( на 23.05.12) ВМФ РФ ТАВКР обеспечил около 700 реальных эксплуатационных палубных полетов!!! И это полетов продолжительностью 0,75 часа без внешних подвесок!!! По количеству полетов это соответствует 20 дням плановой боевой службы американского авианосца или 10 дням учебно-подготовительного периода, а по продолжительности налета – 7 и 5 дням (!), соответственно. ДНЯМ!!! За 21 ГОД (!!!) нахождения в строю. http://savepic.ru/12691014.jpg

0  0
23.01.2017 11:48
- гость -

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 11:44 В советско-российско-оруэлловской версии истории, конечно, Финляндия сама на СССР напала. И страны Прибалтики добровольно присоединились к СССР. Как и Молдавия. А в Афганистане советские войска не убивали президента Амина. И в 08.08.08 осетинские бандиты не обстреливали грузин из минометов из расположения российских "миротворцев". Но, есть и другие версии истории, так, на всякий случай.

0  0
23.01.2017 11:50
- гость -

СССР и РФ. На своих соседей.

на каких? на свои США внимание обрати

0  0
23.01.2017 11:56
Миротворец

Кал,массаж,вы же в декретный отпуск отправлены,хотите-Трампу позваню,в Аляске на всех демократов,леса хватит! По сабжу,гляньте в новости,когда ваши кураторы,скрыли от мировой и амиковской общественности,неудавшийся пуск "так называемого Трайдента"! ВЫ ВСЕ УВОЛЕНЫ,ВЫ-СООБЩНИКИ КЛИНТОН и CNN!

0  0
23.01.2017 11:56
местный

Геноцид Эклеров 11:44, вы так переживаете за российский флот...и адмирал Кузя перестал дымить...вот я и предположил, что вы имеете какое то отношение к флоту LoL

0  0
23.01.2017 11:58
- гость -

Миротворец 23 января 2017 г. 11:56 Вот поэтому Британии и надо наращивать военные расходы - довели флот до того, что даже "Трайденты" не летают.

0  0
23.01.2017 11:58
- гость -

CALIBR 11:46 Что сказать-то этим хотел? А, если посчитать боевые вылеты за 21 год!! А еще на чем котлы у Кузи? Вот и ответ. А ты еще и на соляре погугли как дымят и тем не менее.

0  0
23.01.2017 11:59
An Vlad

Нашел видео на ТыТрубе - официоз от канала "Звизда". --------------------- Одни комменты под видосом чего стоят хоть бы не потоп. я думаю боятся его больше как екологическую катастрофу там же мазута тисячи тон . последствия для закрытого средиземного моря в разы опасней чем в мексиканском заливе а куда пожарные машины дели? за борт смыло?! Если это коптящее старое корыто затонет, позора не оберешься. Все росс СМИ на пендосов валить будут Так может это и есть операция - Утилизация! Самолет без оружия, катапульты нету, ха ха! Угля главное чтобы хватило. Да и мальчики хоть мерзнуть больше не будут

2  0
23.01.2017 12:03
- гость -

Анна Владимировна мощно написала

0  0
23.01.2017 12:08
- гость -

CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 11:46

Чудо в перьях, и ты думаешь, что на фото "Адмирал Кузнецов"?

0  0
23.01.2017 12:18
- гость -

С детства мучился- кто победит, лев или медведь, и никто вразумительно не ответил. Теперь знаю- медведь. За сутки.

0  0
23.01.2017 12:25
CALIBR

В 2013 году 35-й судоремонтный завод (филиал «ЦС «Звездочка») уже оказывался в центре скандала в связи с ремонтом «Адмирала Кузнецова».

Тогда в ходе проверки прокуратура выяснила, что на авианесущий крейсер устанавливались контрафактные детали.

«В результате незаконных действий руководства СРЗ № 35 не были выполнены в установленные государственными контрактами сроки ремонтно-восстановительных работ на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Установлены также факты монтажа на корабль контрафактного оборудования на сумму почти 5,5 млн. рублей», — говорилось в официальном сообщении прокуратуры Мурманской области. По выявленным нарушениям были возбуждены уголовные дела. " Полностью https://www.gazeta.ru/army/2016/12/05/10405337.shtml#page1

* ура-пацриотам на обсуждение.

0  0
23.01.2017 12:33
- гость -

комментаторша ви, между скупкой краденного, работает на кремль)

0  0
23.01.2017 12:38
- гость -

Семья Кузнецовых из Ростова сменила фамилию на Эрдоган. -Эрдоган уничтожил один наш самолёт, а Кузнецов -два, -объяснили они свой поступок.

0  0
23.01.2017 12:43
CALIBR

12:33 +++++++++++++++++++ Он прошлым летом брал кредит на покупку дачного туалета за 11 000 рЫ, коллекторы давят - приходится поступаться прЫнцЫпами.

0  0
23.01.2017 12:44
Геноцид Эклеров

12:28 это типа юмор у вас такой? Евгений Ваганыч?

0  0
23.01.2017 12:45
йозеф г.

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 12:44 Чё екушонок, у тебя опять нибамбит?))

0  0
23.01.2017 12:47
- гость -

Помнится Паша Грачев за неделю тоже что-то там взять в 1995 году обещался.. А по сути, Великобритания - единственная из стран, прямо участвовавших во второй Мировой войне, не допустившая гитлеровцев на свою территорию. США не в счет, она далеко была.

0  0
23.01.2017 12:50
Геноцид Эклеров

12:45 козюля, а что это ты ко мне так запросто? смерд, ты со своей ровней так базарь) с Казей можешь как рванина с рваниной потрещать)

0  0
23.01.2017 12:50
- гость -

Помнится Паша Грачев за неделю тоже что-то там взять в 1995 году обещался..

вы что то напутали крепко, это гардиан сейчас обещалась

0  0
23.01.2017 12:51
- гость -

единственная из стран, прямо участвовавших во второй Мировой войне, не допустившая гитлеровцев на свою территорию.

точно, не допустили, особенно тяжело им было при отсутствии попыток высадки гитлеровцев

0  0
23.01.2017 12:52
- гость -

Казя, с каких пор ты стал так шарить в авианосцах, что даже путаешь фотографии авианосца и просто военного корабля?

0  0
23.01.2017 12:53
йозеф г.

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 12:50 А ты чё королева аглицкая, что бы с тобой любезничать?)

0  0
23.01.2017 12:59
Геноцид Эклеров

йозик, каэш не королева) гендерно не схож. но и всякой шелупони место рядом с собой не оставлял. человек, от вас курицей пахнет, подите прочь от меня) если есть чего выплюнуть, кричи издалека.

0  0
23.01.2017 13:02
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 12:51 точно, не допустили, особенно тяжело им было при отсутствии попыток высадки гитлеровцев --- Да, после проигрыша "Битвы за Британию" в 1940, Гитлер застремался проводить операцию "Зеелеве".

0  0
23.01.2017 13:05
- гость -

Да, после проигрыша "Битвы за Британию" в 1940, Гитлер застремался проводить операцию "Зеелеве".

точно. одно не понятно, что там британцы могли противопоставить. Франция сколько продержалась?

0  0
23.01.2017 13:05
йозеф г.

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 12:59 если есть чего выплюнуть, кричи издалека.

Так выплюнул же про Эрдоганов) а ты возмущенно лаптями топотить начал...да придерживать ниже спины)

0  0
23.01.2017 13:07
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 13:05 одно не понятно, что там британцы могли противопоставить. --- Авиацию и флот, само собой. Сухопутной армии у них никогда особо сильной не было. Зато флот и авиация могли утопить все десантные лоханки фрицев в Канале.

0  0
23.01.2017 13:15
- гость -

Авиацию и флот, само собой. Сухопутной армии у них никогда особо сильной не было. Зато флот и авиация могли утопить все десантные лоханки фрицев в Канале.

канешно

0  0
23.01.2017 13:18
- гость -

- гость - 23 января 2017 г. 13:15 канешно --- Я рад, что ты согласен

0  0
23.01.2017 13:28
Геноцид Эклеров

йоззи, это очевидная блевотина из группы в одноклассниках (что само по себе уже подчеркивает убогость контента и того, кто оттуда какое то говнище тащит в мир). группа называется "мы вместе за мир", причём "за мир" - это означает "любить Окраину - это как солнце любить". темы "Хероям сала", "крысы бегут из ЛДНР"....

вот скажи мне, кем надо быть, чтобы вообще подобную помойку читать? и более того, всякую блевотину перепощивать на нормальных ресурсах...

я вот смотрю на вас... вы зачем вообще здесь живёте? езжайте к своим рагулям, оденьтесь в вышиванки, кастрюлю на башку, и затяни про Хероев АТО...

ЗЫ а чего под анонимкой постил то? самому стрёмно было?

0  0
23.01.2017 13:37
йозеф г.

Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 13:28 ЗЫ а чего под анонимкой постил то? самому стрёмно было?

Отвлёкся на телефон) хз, меня нет в одноглазниках и группы их я тоже не читаю) увидел на другом ресурсе(не хохлятском)...ну не знаю, вроде смешно получилось))

0  0
23.01.2017 13:48
- гость -

я вот смотрю на вас... вы зачем вообще здесь живёте? езжайте к своим рагулям, оденьтесь в вышиванки, кастрюлю на башку, и затяни про Хероев АТО...

и то правда

0  0
23.01.2017 14:21
Anarchy

Еку. Лет 15 назад, когда у меня сдох стартер на ниве напротив шашлычницы У григорича, толкнуть машину пришли 6 кавказцев. Русские продолжали брать шашлык. Это я к тому, что во всех нациях бывают и хорошие, и плохие..

0  0
23.01.2017 14:29
Массаж мозга

А зачем России побеждать Британию? Там же недвига у Шувалова и других российских патриотов.

0  0
23.01.2017 14:46
Геноцид Эклеров

какие национальности? какие хорошие и плохие? я сказал про вполне конкретную группу в Одноклассниках, с вполне определенной аудиторией, тематикой и контентом. я утверждаю, что это помойка. и смешной я шутку про "смену фамилии семьёй Кузнецовых" не считаю. примитивный троллинг русских со стороны рагулья...

Массаж мозга 23 января 2017 г. 14:29 если опустить сомнительную инфу о недвижимости Шувалова в Англии, которую трепет балаболка Анальная, то действительно, России незачем нападать на Англию в принципе. даже сами авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. оне так фантазируют, тем самым выклянчивая у своего парламента деньги.

0  0
23.01.2017 14:49
- гость -

Массаж мозга 23 января 2017 г. 14:29

В Англии есть уже очень большая русская диаспора, она скоро явочным порядком отожмет власть у местных и выдавит их в Ирландию. Так, кажется, ваша братия рассказывает про китайскую диаспору на ДВ?

0  0
23.01.2017 14:51
Anarchy

Я не про группы, а касательно 3 абзаца пост 13:28. А насчёт помойки - это норма для СС. Они сами по себе помойка. Особенно ВК

0  0
23.01.2017 14:58
Массаж мозга

А в чём сомниетельность инфы, ЕКлеров? Шувалов и сам не отрицает уже: "Собственно, я никогда и не скрывал, что эта недвижимость принадлежала зарубежной фирме, собственником которой являлась моя жена, это указано в реестре. Это было сделано специально, чтобы избежать даже видимости какой-то скрытности. Эта фирма управляла не только домом в Австрии, но и другой нашей недвижимостью. Она принадлежала не конкретно нам, но нашим юридическим лицам и это указано во всех документах и налоговых декларациях", - добавил вице-премьер, отвечая на вопрос, правда ли что он арендует поместье в Австрии у принадлежащей его семье фирмы.

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