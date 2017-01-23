Фото: pixabay.com
Издание Daily Mail, ссылаясь на данные доклада Центра исторического анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках Великобритании (CHACR), написало, что армия этой страны в настоящее время не может оставаться эффективной боевой силой. Это связано с резким сокращением расходов за последние годы. Об этом пишут "Ведомости".
Как сообщает издание, сейчас численность войск достигла своего минимума. Авторы доклада отмечают, что сокращение финансирования армии привело к ослаблению возможностей британской обороны. Также в документе говорится, что "компетентный враг" может уничтожить британскую армию за один день. В качестве "компетентного врага" в пример приводится Россия.
При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. Но между тем всегда есть вероятность оказаться в центре военного конфликта, утверждается в докладе.
Комментарии
Дык ещё Хрущов грил одна бомба и нет острова... правда ща в ответку может прилететь неслабо... не только Воронежу может достаться...
Казимир негодует.
Ну, допустим, сможет. И что дальше? Просто из-за амбиций взять и победить? В чем квинтэссенция этой победы будет? Что бы начать войну, нужно иметь определенную цель.
При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. +++++++++++ Абсолютно правы : дымящая гордость флота встаёт на полную модернизацию с 2018 года , можно смело исключать прямое нападение ближайшие пять -семь лет. * ключевое слово "резкое сокращение расходов за эти годы" Трамп обещал напрячь членов НАТО материально, скоро будут перемены.
Ну, допустим, сможет. И что дальше?
через СМИ идет накачка необходимости увеличения бюджета на армию, не более.
Ну если прям в развалочку на расслабоне то мож и целый день уйдет.
А так казимирами закидаем.
Трамп повесил у себя в кабинете портрет Черчеля, вместо Лютера Кинга, так что Британия и это переживет.
Не совсем реальная ситуация! Главный российский кошелек, члены правительства, олигархат грабя колонию оседают в Лондоне, они же не будут сами себя уничтожать...
CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:48
Чудо в перьях, ты по-прежнему считаешь президента США Дональда Дж. Трампа клоуном и скандалом ходячим? Или уже потихоньку начинаешь переобуваться?
Алекс 23 января 2017 г. 10:57 Не совсем реальная ситуация! Главный российский кошелек, члены правительства, олигархат грабя колонию оседают в Лондоне, они же не будут сами себя уничтожать... ++++++++++++++ Убедительный аргумент ,согласен - Р.Абрамович не допустит !
Алекс 23 января 2017 г. 10:57
А вы ознакомьтесь с санкционными списками лиц, имущество и счета которых могут быть арестованы, если будут обнаружены на Западе. Уверяю вас, что именно они принимают решения по вопросам обеспечения обороны страны, а не те, у кого есть недвига в Лондоне.
CALIBRам и прочим "знатокам" "дымящая гордость" прошла Гибралтар по пути домой, и о чудо, не дымит! Вопрос, это не ты сотоварщи сырой соломы в топку подбрасывал? А то, если Кузя в Ла-Манше "даст шапку", то кого винить?
С одной стороны - Daily Mail тот еще, мягко говоря, источник. С другой стороны - то, что такие вопросы поднимает даже желтенькая газета для домохозяек, говорит о том, что в Европе поняли - тратить деньги на оборону необходимо. Winter is Coming.
гость 23 января 2017 г. 11:19 "дымящая гордость" прошла Гибралтар по пути домой, и о чудо, не дымит! --- На буксире прошла, что ли?
11:23 Ага, тебя взяла))). Хотя кому ты нужен. Даже себе.
это лишь незамысловатый развод британского парламента на бабло для военного ведомства, не более того. плюсану кока-кольщику.
а вот пенсионерской размазне, что в сабже про британские тёрки за деньги, начинает поносить российский флот - позор.
Россия сколько лет в Чечне воевала? Там 1,5 млн. численность населения. 17300км2-территория. Правда, победить там кремль просто не захотел. Теперь ещё и ясак платит.
гость 23 января 2017 г. 11:19 Залили соляры нормальной, а в России бодяжная была)
23.01.2017 11:09 - гость -
Возможно. Ведь они одно целое - грабят колонию, а жизнь обустраивают в метрополии...
в Европе поняли - тратить деньги на оборону необходимо.
на них кто-то нападает? чисто геббельсовская пропаганда - окружать РФ со всех сторон, размещать базы, и при этом выть о нападении
11-27 там ситуация такая была, что или стерать Ичкерию с лица земли, или откупаться. Не буду тут розжигать, но там гуманными и невливательными методами обойтись было нельзя.
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 11:26
Размазня это что-то слишком аморфное. А когда оно умничает и выглядит нелепо в глазах окружающих, это чудо в перьях.
Пожирателю эклеров (еку) +++++++++++++ Спесь свою поумерь,балабол -речь шла не о российском флоте в целом ,а об отдельной посудине , родившейся с пуповиной на шее.
- гость - 23 января 2017 г. 11:25 Поискал. Нашел видео на ТыТрубе - официоз от канала "Звизда". (ссылку робот не пропускает, гугли видео «Адмирал Кузнецов» прошел Гибралтарский пролив)
Посмотри на 1:32 - дымит, родимый Где не дымит - видать, стоит без хода.
- гость - 23 января 2017 г. 11:30 чисто геббельсовская пропаганда - окружать РФ со всех сторон, размещать базы, и при этом выть о нападении --- чисто геббельсовская пропаганда - нападать на своих соседей, и при этом выть, что все тебя не любят и со всех сторон окружили.
чисто геббельсовская пропаганда - нападать на своих соседей, и при этом выть, что все тебя не любят и со всех сторон окружили.
кто на кого напал?
Геноцид Эклеров 11:26 вы часом не кочегар, с адмирала Кузи?
- гость - 23 января 2017 г. 11:33 нет, это не "чудо в перьях", это скорее старческое недоразумение, склероз, маразм... человек неадекватен, нуждается в специализированной медицинской помощи... жаль и его самого, и особенно его семью, они то чем Бога прогневали, что вынуждены кров с Казей делить?
Казя может задушить змия за 5 сек.
- гость - 23 января 2017 г. 11:40 СССР и РФ. На своих соседей.
местный 23 января 2017 г. 11:40 нет. а вы часом не ассенизатор?
- гость - 23 января 2017 г. 11:38 кто воет? конкретную фамилию предоставьте, и ссылку на вой. насчет нападений на соседей: вы клевещите.
За 21 год нахождения в строю ( на 23.05.12) ВМФ РФ ТАВКР обеспечил около 700 реальных эксплуатационных палубных полетов!!! И это полетов продолжительностью 0,75 часа без внешних подвесок!!! По количеству полетов это соответствует 20 дням плановой боевой службы американского авианосца или 10 дням учебно-подготовительного периода, а по продолжительности налета – 7 и 5 дням (!), соответственно. ДНЯМ!!! За 21 ГОД (!!!) нахождения в строю. http://savepic.ru/12691014.jpg
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 11:44 В советско-российско-оруэлловской версии истории, конечно, Финляндия сама на СССР напала. И страны Прибалтики добровольно присоединились к СССР. Как и Молдавия. А в Афганистане советские войска не убивали президента Амина. И в 08.08.08 осетинские бандиты не обстреливали грузин из минометов из расположения российских "миротворцев". Но, есть и другие версии истории, так, на всякий случай.
СССР и РФ. На своих соседей.
на каких? на свои США внимание обрати
Кал,массаж,вы же в декретный отпуск отправлены,хотите-Трампу позваню,в Аляске на всех демократов,леса хватит! По сабжу,гляньте в новости,когда ваши кураторы,скрыли от мировой и амиковской общественности,неудавшийся пуск "так называемого Трайдента"! ВЫ ВСЕ УВОЛЕНЫ,ВЫ-СООБЩНИКИ КЛИНТОН и CNN!
Геноцид Эклеров 11:44, вы так переживаете за российский флот...и адмирал Кузя перестал дымить...вот я и предположил, что вы имеете какое то отношение к флоту LoL
Миротворец 23 января 2017 г. 11:56 Вот поэтому Британии и надо наращивать военные расходы - довели флот до того, что даже "Трайденты" не летают.
CALIBR 11:46 Что сказать-то этим хотел? А, если посчитать боевые вылеты за 21 год!! А еще на чем котлы у Кузи? Вот и ответ. А ты еще и на соляре погугли как дымят и тем не менее.
Нашел видео на ТыТрубе - официоз от канала "Звизда". --------------------- Одни комменты под видосом чего стоят хоть бы не потоп. я думаю боятся его больше как екологическую катастрофу там же мазута тисячи тон . последствия для закрытого средиземного моря в разы опасней чем в мексиканском заливе а куда пожарные машины дели? за борт смыло?! Если это коптящее старое корыто затонет, позора не оберешься. Все росс СМИ на пендосов валить будут Так может это и есть операция - Утилизация! Самолет без оружия, катапульты нету, ха ха! Угля главное чтобы хватило. Да и мальчики хоть мерзнуть больше не будут
Анна Владимировна мощно написала
CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 11:46
Чудо в перьях, и ты думаешь, что на фото "Адмирал Кузнецов"?
С детства мучился- кто победит, лев или медведь, и никто вразумительно не ответил. Теперь знаю- медведь. За сутки.
В 2013 году 35-й судоремонтный завод (филиал «ЦС «Звездочка») уже оказывался в центре скандала в связи с ремонтом «Адмирала Кузнецова».
Тогда в ходе проверки прокуратура выяснила, что на авианесущий крейсер устанавливались контрафактные детали.
«В результате незаконных действий руководства СРЗ № 35 не были выполнены в установленные государственными контрактами сроки ремонтно-восстановительных работ на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Установлены также факты монтажа на корабль контрафактного оборудования на сумму почти 5,5 млн. рублей», — говорилось в официальном сообщении прокуратуры Мурманской области. По выявленным нарушениям были возбуждены уголовные дела. " Полностью https://www.gazeta.ru/army/2016/12/05/10405337.shtml#page1
* ура-пацриотам на обсуждение.
комментаторша ви, между скупкой краденного, работает на кремль)
Семья Кузнецовых из Ростова сменила фамилию на Эрдоган. -Эрдоган уничтожил один наш самолёт, а Кузнецов -два, -объяснили они свой поступок.
12:33 +++++++++++++++++++ Он прошлым летом брал кредит на покупку дачного туалета за 11 000 рЫ, коллекторы давят - приходится поступаться прЫнцЫпами.
12:28 это типа юмор у вас такой? Евгений Ваганыч?
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 12:44 Чё екушонок, у тебя опять нибамбит?))
Помнится Паша Грачев за неделю тоже что-то там взять в 1995 году обещался.. А по сути, Великобритания - единственная из стран, прямо участвовавших во второй Мировой войне, не допустившая гитлеровцев на свою территорию. США не в счет, она далеко была.
12:45 козюля, а что это ты ко мне так запросто? смерд, ты со своей ровней так базарь) с Казей можешь как рванина с рваниной потрещать)
Помнится Паша Грачев за неделю тоже что-то там взять в 1995 году обещался..
вы что то напутали крепко, это гардиан сейчас обещалась
единственная из стран, прямо участвовавших во второй Мировой войне, не допустившая гитлеровцев на свою территорию.
точно, не допустили, особенно тяжело им было при отсутствии попыток высадки гитлеровцев
Казя, с каких пор ты стал так шарить в авианосцах, что даже путаешь фотографии авианосца и просто военного корабля?
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 12:50 А ты чё королева аглицкая, что бы с тобой любезничать?)
йозик, каэш не королева) гендерно не схож. но и всякой шелупони место рядом с собой не оставлял. человек, от вас курицей пахнет, подите прочь от меня) если есть чего выплюнуть, кричи издалека.
- гость - 23 января 2017 г. 12:51 точно, не допустили, особенно тяжело им было при отсутствии попыток высадки гитлеровцев --- Да, после проигрыша "Битвы за Британию" в 1940, Гитлер застремался проводить операцию "Зеелеве".
Да, после проигрыша "Битвы за Британию" в 1940, Гитлер застремался проводить операцию "Зеелеве".
точно. одно не понятно, что там британцы могли противопоставить. Франция сколько продержалась?
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 12:59 если есть чего выплюнуть, кричи издалека.
Так выплюнул же про Эрдоганов) а ты возмущенно лаптями топотить начал...да придерживать ниже спины)
- гость - 23 января 2017 г. 13:05 одно не понятно, что там британцы могли противопоставить. --- Авиацию и флот, само собой. Сухопутной армии у них никогда особо сильной не было. Зато флот и авиация могли утопить все десантные лоханки фрицев в Канале.
Авиацию и флот, само собой. Сухопутной армии у них никогда особо сильной не было. Зато флот и авиация могли утопить все десантные лоханки фрицев в Канале.
канешно
- гость - 23 января 2017 г. 13:15 канешно --- Я рад, что ты согласен
йоззи, это очевидная блевотина из группы в одноклассниках (что само по себе уже подчеркивает убогость контента и того, кто оттуда какое то говнище тащит в мир). группа называется "мы вместе за мир", причём "за мир" - это означает "любить Окраину - это как солнце любить". темы "Хероям сала", "крысы бегут из ЛДНР"....
вот скажи мне, кем надо быть, чтобы вообще подобную помойку читать? и более того, всякую блевотину перепощивать на нормальных ресурсах...
я вот смотрю на вас... вы зачем вообще здесь живёте? езжайте к своим рагулям, оденьтесь в вышиванки, кастрюлю на башку, и затяни про Хероев АТО...
ЗЫ а чего под анонимкой постил то? самому стрёмно было?
Геноцид Эклеров 23 января 2017 г. 13:28 ЗЫ а чего под анонимкой постил то? самому стрёмно было?
Отвлёкся на телефон) хз, меня нет в одноглазниках и группы их я тоже не читаю) увидел на другом ресурсе(не хохлятском)...ну не знаю, вроде смешно получилось))
я вот смотрю на вас... вы зачем вообще здесь живёте? езжайте к своим рагулям, оденьтесь в вышиванки, кастрюлю на башку, и затяни про Хероев АТО...
и то правда
Еку. Лет 15 назад, когда у меня сдох стартер на ниве напротив шашлычницы У григорича, толкнуть машину пришли 6 кавказцев. Русские продолжали брать шашлык. Это я к тому, что во всех нациях бывают и хорошие, и плохие..
А зачем России побеждать Британию? Там же недвига у Шувалова и других российских патриотов.
какие национальности? какие хорошие и плохие? я сказал про вполне конкретную группу в Одноклассниках, с вполне определенной аудиторией, тематикой и контентом. я утверждаю, что это помойка. и смешной я шутку про "смену фамилии семьёй Кузнецовых" не считаю. примитивный троллинг русских со стороны рагулья...
Массаж мозга 23 января 2017 г. 14:29 если опустить сомнительную инфу о недвижимости Шувалова в Англии, которую трепет балаболка Анальная, то действительно, России незачем нападать на Англию в принципе. даже сами авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. оне так фантазируют, тем самым выклянчивая у своего парламента деньги.
Массаж мозга 23 января 2017 г. 14:29
В Англии есть уже очень большая русская диаспора, она скоро явочным порядком отожмет власть у местных и выдавит их в Ирландию. Так, кажется, ваша братия рассказывает про китайскую диаспору на ДВ?
Я не про группы, а касательно 3 абзаца пост 13:28. А насчёт помойки - это норма для СС. Они сами по себе помойка. Особенно ВК
А в чём сомниетельность инфы, ЕКлеров? Шувалов и сам не отрицает уже: "Собственно, я никогда и не скрывал, что эта недвижимость принадлежала зарубежной фирме, собственником которой являлась моя жена, это указано в реестре. Это было сделано специально, чтобы избежать даже видимости какой-то скрытности. Эта фирма управляла не только домом в Австрии, но и другой нашей недвижимостью. Она принадлежала не конкретно нам, но нашим юридическим лицам и это указано во всех документах и налоговых декларациях", - добавил вице-премьер, отвечая на вопрос, правда ли что он арендует поместье в Австрии у принадлежащей его семье фирмы.