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Издание Daily Mail, ссылаясь на данные доклада Центра исторического анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках Великобритании (CHACR), написало, что армия этой страны в настоящее время не может оставаться эффективной боевой силой. Это связано с резким сокращением расходов за последние годы. Об этом пишут "Ведомости".

Как сообщает издание, сейчас численность войск достигла своего минимума. Авторы доклада отмечают, что сокращение финансирования армии привело к ослаблению возможностей британской обороны. Также в документе говорится, что "компетентный враг" может уничтожить британскую армию за один день. В качестве "компетентного врага" в пример приводится Россия.

При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. Но между тем всегда есть вероятность оказаться в центре военного конфликта, утверждается в докладе.