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Издание Daily Mail, ссылаясь на данные доклада Центра исторического анализа и исследования конфликтов при сухопутных войсках Великобритании (CHACR), написало, что армия этой страны в настоящее время не может оставаться эффективной боевой силой. Это связано с резким сокращением расходов за последние годы. Об этом пишут "Ведомости".
Как сообщает издание, сейчас численность войск достигла своего минимума. Авторы доклада отмечают, что сокращение финансирования армии привело к ослаблению возможностей британской обороны. Также в документе говорится, что "компетентный враг" может уничтожить британскую армию за один день. В качестве "компетентного врага" в пример приводится Россия.
При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. Но между тем всегда есть вероятность оказаться в центре военного конфликта, утверждается в докладе.
Комментарии
Дык ещё Хрущов грил одна бомба и нет острова... правда ща в ответку может прилететь неслабо... не только Воронежу может достаться...
Казимир негодует.
Ну, допустим, сможет. И что дальше? Просто из-за амбиций взять и победить? В чем квинтэссенция этой победы будет? Что бы начать войну, нужно иметь определенную цель.
При этом авторы доклада пишут, что сейчас Британия не находится под угрозой прямого нападения. +++++++++++ Абсолютно правы : дымящая гордость флота встаёт на полную модернизацию с 2018 года , можно смело исключать прямое нападение ближайшие пять -семь лет. * ключевое слово "резкое сокращение расходов за эти годы" Трамп обещал напрячь членов НАТО материально, скоро будут перемены.
Ну, допустим, сможет. И что дальше?
через СМИ идет накачка необходимости увеличения бюджета на армию, не более.
Ну если прям в развалочку на расслабоне то мож и целый день уйдет.
А так казимирами закидаем.
Трамп повесил у себя в кабинете портрет Черчеля, вместо Лютера Кинга, так что Британия и это переживет.
Не совсем реальная ситуация! Главный российский кошелек, члены правительства, олигархат грабя колонию оседают в Лондоне, они же не будут сами себя уничтожать...
CALIBR зарегистрированный 23 января 2017 г. 10:48
Чудо в перьях, ты по-прежнему считаешь президента США Дональда Дж. Трампа клоуном и скандалом ходячим? Или уже потихоньку начинаешь переобуваться?
Алекс 23 января 2017 г. 10:57 Не совсем реальная ситуация! Главный российский кошелек, члены правительства, олигархат грабя колонию оседают в Лондоне, они же не будут сами себя уничтожать... ++++++++++++++ Убедительный аргумент ,согласен - Р.Абрамович не допустит !
Алекс 23 января 2017 г. 10:57
А вы ознакомьтесь с санкционными списками лиц, имущество и счета которых могут быть арестованы, если будут обнаружены на Западе. Уверяю вас, что именно они принимают решения по вопросам обеспечения обороны страны, а не те, у кого есть недвига в Лондоне.
CALIBRам и прочим "знатокам" "дымящая гордость" прошла Гибралтар по пути домой, и о чудо, не дымит! Вопрос, это не ты сотоварщи сырой соломы в топку подбрасывал? А то, если Кузя в Ла-Манше "даст шапку", то кого винить?
С одной стороны - Daily Mail тот еще, мягко говоря, источник. С другой стороны - то, что такие вопросы поднимает даже желтенькая газета для домохозяек, говорит о том, что в Европе поняли - тратить деньги на оборону необходимо. Winter is Coming.