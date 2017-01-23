Фото: ВК "Торпедо"

Волейболисты барнаульского клуба "Университет" в рамках очередного тура чемпионата России Высшей лиги "А" взяли три очка на выезде против челябинского "Торпедо", финишировавшего в прошлом году на четвертом месте.

В первом круге барнаульцы на своем паркете дважды обыграли челябинцев со счетом 3-1. Перед повторными играми "Торпедо" проиграло четыре встречи подряд, и, по сообщениям болельщиков, их команда находится в некотором игровом кризисе.

Впрочем, в первой встрече показалось, что игроки "Торпедо" вышли на игру более мотивированными, чем "студенты". У барнаульцев не шла подача, ошибались на завершающей стадии атаки. В итоге челябинцы без особых усилий выиграли матч со счетом 3-1.

Во втором матче, наоборот, "Университет" вновь стал напоминать команду, которая наводит шорох в Высшей лиге "А". В стартовом составе "студентов" вместо Сергея Брагина вышел Денис Горбачев, который отметился несколькими "эйсами". В целом "Университет" провел яркую игру и не позволил челябинцам завязать борьбу. После двух выигранных партий команда Ивана Воронкова уступила в третьей. Четвертую "студенты" начали довольно неуверенно, но ближе к концу сумели за счет нескольких удачных блоков выиграть матч со счетом 1-3.

После 26 игр "Университет" идет на пятой строчке в Высшей лиге "А" с 48 очками. Следующие матчи команда Ивана Воронкова проведет в родных стенах 28 и 29 января против "Грозного".